教團示警：高教117學年迎第二波退場潮

少子化持續衝擊高教，根據教育部最新各教育階段學生數預測報告，預估一三○學年時，大一生將降至十五點一萬人。私校工會理事長尤榮輝示警，指一一七學年後將迎來第二波退場潮，除老牌及績優私校，一二九學年恐怕僅剩約二分之一至三分之一，或卅、四十所私立大專得以存活。

大專校院多將一一七「虎年效應」視為一大門檻，尤榮輝也說，自一○三年高鳳數位內容學院成為首例退場大專以來，已有十七所私立大專退場，一一七新生人數將跌至首波谷底，恐再創造新一波退場潮。根據教育部資訊，目前面臨退場危機屬極高風險有三校、高風險六校、中高風險九校。

高教工會副理事長翟敬宜談到，現行教育部仍讓學校可依私校法退場，說好聽是雙軌制，但開放學校主動申請，報教育部核定就能停辦，連比照退場條例停招前有改善期，停招後要改組董事會、校產歸公等機制均無。要求教育部修法，想走私校法停招的學校，必須受退場條例規範。

教育部說，會依學校辦學品質、生師比及註冊率等指標，彈性調整招生名額，學校亦可依現況及發展自行申請減招。