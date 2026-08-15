大學生每月1萬元生活費夠用嗎？她苦嘆「真的很窮」 兩派網友掀論戰

大學生每月生活費究竟要多少才夠用？一名女網友分享，自己每月生活費約1萬元，雖然不包含學費及住宿費，但扣除日常吃飯、日用品、機車油錢及電信網路費後，到了月底仍經常所剩無幾，更別說買衣服、化妝品或保養品，身邊的同學生活費幾乎都比她多，哀嘆「跟他們比我真的很窮」。貼文一出，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「大學生10000元的生活費很多嗎？」為題，指出之前看到Threads上有人分享，媽媽因為給生活費1萬元，認為家中大小事都要聽她的，結果留言區普遍認為大學生有1萬元已經很多，甚至認為可以自己打工賺錢，讓她相當困惑。

這名女網友進一步表示，大學生仍以學業為主，自己就讀的科系課業相當繁重，即使想靠打工增加收入，也很難兼顧課業與工作。她透露，身邊同學每月生活費多落在1萬8000元至2萬5000元以上，同樣不包含學費及住宿費，忍不住感嘆「跟他們比我真的很窮，也很羨慕他們」。

貼文一出後，不少網友都表示「一萬塊雖然不多，但也不至於餓死」、「普通家庭1萬可以了，拿人手短，不夠花就去打工，暑期打工都沒辦法嗎？」、「看住哪吧？台北的話1萬偏少，其他地方應該蠻夠的」、「我們家小康，但我一個月7000，之後升到8000，我還在北部讀書耶！」、「我覺得很多了，不夠只能打工賺」。

不過，也有另一派網友認為不太夠花，回應「等於一天只花330，再平分三餐開銷，算過得很克難吧？還不包括房租」、「10000在現在是有點少，日常用品、餐費油錢什麼的，根本不夠，我覺得至少1萬五才夠」、「我十年前入學大學，當時一個月家裡給6000，現在確實問我的話，一個月1萬也不夠花」、「假設一天三餐$350，一個月$9800就沒了。這就真的只光吃，還有水電、機車保養、上課開支、日常用品消耗，根本就不夠付」。

物價連年上漲，到台北讀書的大學生，一個月要多少生活費才夠呢？本站曾報導，一名網友表示，他聽房東分享，現在台北的大學生「一個月沒有3萬元，幾乎很難生存」，首先是房租，一間能夠居住、有對外窗，也不是頂樓加蓋的雅房，就要12000元，套房至少要花15000到18000元。此外，伙食費也不便宜，一個月花吃飯就得花10500元，再加上交通費、手機網路費、買書、社費、系學會費等固定開銷，零零總總加起來就快要3萬元。

對此，有網友表示「太誇張了，學校也有宿舍好嗎？」、「不能苟同，那月薪3萬元的上班族，不就在台北失去當人的資格了？」、「所有花費一個月3萬真的太扯，都用最貴的方式計算，再扯大環境不好」、「社交部分根本不需要參與吧，使用1200元通勤月票，然後不用租太貴的房子就好」、「我兒子以前在台大讀書，每個月我才給12000元，他都說夠用」。

不過，也有網友認同「我兒子在新竹上大學，房租不算，我給他零用錢12000元也不夠，時代不同了」、「我三個小孩都在北部讀書，一個住宿舍，生活費13000元，一個孩子租房子，房租就要18000元，生活費額外給13000元，台北我認為13000元還是不太夠」。