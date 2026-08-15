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給民雄鐵路高架化一個機會！中正大學推文化廊帶重構大學路

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中正大學傳播系主任、重構大學路計畫主持人管中祥教授（右）日前帶團隊拜會縣長參選人、立委蔡易餘（左），針對民雄鐵路高架化後市區道路規畫與地方發展願景交換意見。圖／取自管中祥臉書
中正大學傳播系主任、重構大學路計畫主持人管中祥教授（右）日前帶團隊拜會縣長參選人、立委蔡易餘（左），針對民雄鐵路高架化後市區道路規畫與地方發展願景交換意見。圖／取自管中祥臉書

嘉縣民雄鄉鐵路高架化工程，繼隔壁嘉市鐵路高架持續推進，目前臨時軌道鋪設至民雄農會穀倉，未來永久軌施工，緊鄰鐵道老建築面臨拆除，陪伴居民鐵道風景將改變。面對城市空間變動，在地中正大學「重構大學路」團隊提出「民雄文化廊帶」構想，希望把鐵路高架從交通建設，轉化為重新認識地方、保存文化記憶，凝聚公民參與契機。

中正大學傳播系主任、重構大學路計畫主持人管中祥教授長期帶領團隊深入民雄，開設「民雄學．學民雄」地方學課程，強調「以鄉民為師、向鄉民學習」，不以傳統研究為唯一出發點，而是從「交朋友」開始，讓師生走入社區、認識地方，也鼓勵居民參與公共事務。

重構大學路團隊日前拜會縣長參選人、立委蔡易餘，針對民雄鐵路高架化後市區道路規畫與地方發展願景交換意見。管中祥分享團隊針對鐵路沿線進行文史調查與公民討論，從地方地景、歷史脈絡及即將因高架化改變的道路區段，提出「民雄文化廊帶」構想。

團隊規畫的文化廊帶，將串聯民雄市區及鐵路沿線多處重要據點，包括國家廣播文物館、民雄農會倉庫群、渡對鐵道藝術倉庫、鵝肉一條街、日式警察宿舍、民雄貨場橋、新市場大樓、表演藝術中心，以及未來協志美術館等，串成約3公里文化路徑。

管中祥認為，這些散落民雄市區與鐵道沿線的文化、商業及公共空間，具有高度串聯潛力。鐵路高架化完成後，除既有建築應思考保存、修復與活化，高架橋墩下方空間可重新規畫，發展散步、單車、休閒、商業、長照、運動及生態等多元功能，讓居民及遊客可以用步行或自行車方式，重新認識民雄的人文歷史。

蔡易餘表示，自己推動「百村小旅行」理念，就是希望把嘉縣各地的地景與人物故事串聯起來，讓地方故事得以保存並持續傳承，希望重構大學路團隊提供各個地景所面臨的問題，作為未來政策規畫參考。重構大學路團隊認為，民雄鐵路高架化預計2031年完工，從現在開始就應思考高架化後的空間如何使用，而不是等工程完成後才開始規畫。尤其鐵路立體化涉及道路、交通、景觀、文化保存及生活環境，應及早讓居民、社區團體、企業、地方政府及民意代表共同參與討論。

團隊以高雄三民區鐵道綠園道及美國邁阿密「The Underline」為例，說明鐵路立體化後的空間再造，並非只有工程單位能決定。對民雄而言，這場改變已經開始。團隊期待中央與地方政府廣邀公民團體、社區發展協會、企業、地方行政單位及居民參與，讓民雄人不只是鐵路高架化「被改變者」，也能成為地方未來「共同設計者」，讓即將消失的風景轉化為新的文化記憶，為民雄打造一條連結歷史、生活與未來的文化廊帶。

中正大學傳播系主任、重構大學路計畫主持人管中祥教授（右）日前帶團隊拜會縣長參選人、立委蔡易餘（左二），針對民雄鐵路高架化後市區道路規畫與地方發展願景交換意見。圖／取自管中祥臉書
中正大學傳播系主任、重構大學路計畫主持人管中祥教授（右）日前帶團隊拜會縣長參選人、立委蔡易餘（左二），針對民雄鐵路高架化後市區道路規畫與地方發展願景交換意見。圖／取自管中祥臉書

鐵路高架化 中正大學 文化

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