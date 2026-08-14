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東吳大學攜手故宮博物院 5校學生玩AI讓文物動起來

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東吳大學人文社會學院攜手國立故宮博物院、美國伍斯特理工學院，以及雙北數間高中，共同推動「重構AI時代的文化記憶：故宮互動式數位敘事專案」。圖／東吳大學提供
東吳大學人文社會學院攜手國立故宮博物院、美國伍斯特理工學院，以及雙北數間高中，共同推動「重構AI時代的文化記憶：故宮互動式數位敘事專案」。圖／東吳大學提供

面對人工智慧發展帶來的文化傳播新變革，東吳大學人文社會學院攜手國立故宮博物院、美國伍斯特理工學院（Worcester Polytechnic Institute, WPI）以及雙北數間高中，共同推動「重構AI時代的文化記憶：故宮互動式數位敘事專案」，建立結合博物館典藏、學習創意的AI文化教育合作模式，並以故宮「馬」主題文物為核心，展示學校端生成式AI數位創作成果。

東吳大學今天舉辦「東吳 x 數位x 故宮：人文AI專案成果發表會」，五校學生運用生成式AI協助影像生成、故事發想、角色設計與數位製作，完成2至5分鐘創意短片或互動敘事。

美國伍斯特理工學院的作品《Reimagining Heritage in the AI Era》講述小馬穿梭歷代藝術作品、尋找回家之路的故事，探索虛擬實境與數位敘事結合的可能；東吳大學《穿越千年的打馬大賽》則由社會學系學生設計，將典藏文物融入宋代打馬遊戲敘事，打破傳統觀展模式；淡江高中《「馬」字的千年之旅》跟隨主角穿越千年，展現「馬」字形演變。

校長詹乾隆致詞時表示，「人文AI」是東吳大學近年推動跨域教學的重要方向，本次透過與故宮及美國伍斯特理工學院（WPI）的合作，串聯衛理女中、大直高中及淡江中學，將人文教育、科技應用與國際交流帶入實際的文化場域，拓展跨校、跨國的學習與創作經驗。

故宮院長蕭宗煌則談到，人工智慧正改變知識生產與文化傳播模式，博物館不僅是文化典藏保存的場所，更應成為連結科技創新與人文教育的平台；期待透過與學校及國際夥伴合作，引導青年世代從文物出發，運用AI工具創造新的文化敘事。

蕭宗煌也指出，今日發表的作品，未來亦有機會納入故宮數位展覽中播映展示，讓民眾在欣賞科技藝術的同時，感受青年世代重構文化記憶的創意。

淡江高中《「馬」字的千年之旅》跟隨主角穿越千年，展現「馬」字形演變。圖／東吳大學提供
淡江高中《「馬」字的千年之旅》跟隨主角穿越千年，展現「馬」字形演變。圖／東吳大學提供

東吳大學 故宮

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