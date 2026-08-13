暨大、修平「整併」就緒！最快9月開學前宣布 千床宿舍先助攻暨大招生

台中市私立修平科大和國立暨南大學整併一事，據了解在歷經3月呈遞兩校整併意向書給教育部之後，目前相關準備作業已接近完成，就等教育部在9月下學期開學前宣布。不過，兩校的合作已啟動，而暨南大學因為可獲得修平科大的1千個宿舍床位，舒解了住宿壓力，對於境外生的招生已是一大幫助。

據兩校校方人士說，兩校因為不屬於公公併或是私私併，所以不能稱為合併，也沒有公私立大學合併的法條，因此走的是「整併」之路，也就是須等修平科大停招以及學生都畢業，並完成清算和點交之後，再捐贈給暨南大學。

以目前修平科大今年已停招，不會有大一新生而言，須等二、三、四年級學生畢業之後，才能進入後續的捐贈和整併作業。不過，據了解，這並不影響兩校展開合作事宜。最直接的就是修平科大的1千個宿舍床位可以提供給暨大使用，修平科大也已先進行整修。另則是，兩校的校友會也開始交流和合作，修平科大接下來的年度校友大會就選擇在暨大舉辦。

據暨大校方說，目前該校有2680個床位，但每每要招境外生就會擠壓到國內生的需求，而且要招境外生的條件之一，就是得先有宿舍床位，讓境外生在人生地不熟下不必外出自行找住宿地點。有了修平這1千個宿舍床位的支援，對於暨大今年的境外生招生已產生極大助力。

未來包括暨大的國際專修部、國際學院和緬生輔導班都會設在修平科大現址，另包括現設在中科園區內的育成中心，也會在修平校區擴大，讓育成中心能擴大相關業務。

據了解，兩校對於未來的整併都非常期待，並逐步做好師生的安置等，雖然還未正式整併完成，但合作已然展開。