AI衝擊高等教育 政大X學院赴美交流籲學習者擊破6道牆

生成式AI快速改寫工作與學習的規則，國立政治大學X實驗學院執行長羅文倩，今年暑假帶領15名跨學院學生，聯手6名自費參與的業界導師及其子女，前往美國矽谷，展開為期10天深度移地學習體驗，歸納出學習者必須擊破六道隱形之牆。

羅文倩說，AI對青年就業的衝擊與職場威脅，已經真真實實發生。許多美國產業主管反應，AI抽掉了年輕人入職的階梯，名校畢業生也不見得能順利拿到實習或初階工作。本次不只是參訪矽谷，而是所有人一起學習、共同討論，打破傳統上課的單向授課模式，形成共學狀態。

羅文倩觀察，真正影響人成長與創新的，往往不是看得見的資源，而是學習者必須跨越一道道「隱形的牆」。包括第一道「有沒有機會走進新世界？」Access Wall（機會之牆）、第二道「我相信自己可以嗎？」Identity Wall（認同之牆）、第三道「我是一個人努力，還是在一個生態系中成長？」Ecosystem Wall（生態系之牆）、第四道「我是真的理解，還是只是知道？」Context Wall（脈絡之牆）、第五道「我願不願意開始？」Courage Wall（勇氣之牆）、第六道「我相信自己真的可以嗎？」Self Wall（自我之牆）。

羅文倩強調，矽谷的特別之處不在於沒有牆，而在於一直有人願意去撞。對此，也將支撐矽谷創新文化歸結為4個精神，Why Not（創新始於提問）、Prototype（不是產品設計方式，而是一種學習方式）、Give First（不是犧牲，而是建立信任）、Community（真正創新的單位不是公司，而是社群）。

教師陳文玲舉例，美國德州奧斯汀的SXSW（South by Southwest），從早年的音樂聚會起家，成為發展20多年的盛會，如今已融合了電影、藝術、音樂與互動科技；2011年起更開辦了教育年會SXSW EDU，讓科技、創投資金與電影、音樂等彼此激盪。X實驗學院希望借鏡「不典型」的形式，把有趣、尚未成熟、卻極具啟發性的觀念帶回校園。

羅文倩說，政大X實驗學院希望成為支持各學院跨域實驗的平台，連結、實驗、資源、研究四位一體。大學接下來要做的，或許不是替學生拆掉人生所有的牆，而是「讓更多的牆，變成門。」