高為元赴美面試風波未歇 李敏喊話：清大應有立場、整合校內意見

清華大學校長高為元第二任期開始後3天即赴美面試，參與夏威夷大學馬諾阿校區校長遴選，引發議論。清大退休教授、原子科學院前院長李敏直言，高為元領導統御已陷入危機，「高校長個人的危機已經成為清華的危機」，學校應有立場並建立正式管道整合校內意見。

李敏在臉書表示，約兩、三個月前，他就在一個場合聽說高為元名字出現在夏威夷大學馬諾阿校區校長候選人名單，第一個感覺是「怎麼會這樣？」甚至希望消息不是真的，認為「清華不應該面對這樣的打擊」。

李敏指出，7月31日媒體揭露高為元赴美面試，高8月9日向「清華人」發布簡短說明，為造成困擾致歉，並將事情緣由歸因於「好奇」與「東西文化的差異」，但說明被媒體廣泛報導後，似乎仍未平息外界議論。

李敏表示，清大依程序同意高為元續任後，夏威夷大學馬諾阿校區才展開校長遴選，因此教授們當初投票是否同意高續任時，「這個問題根本不存在」。不過高的說明並未明確交代，是夏威夷大學主動邀請加入遴選，還是自己主動提交資料；對部分人而言，當事人主動或被動，會是判斷能否接受此事的因素。

李敏也強調，他與高為元共事約兩年半，曾擔任財務規畫室主任、校友服務與資源發展處首任主管。就近觀察下，他肯定高為元有遠見、具執行力，也認同高有能力帶領清華邁向未來，第一任任期的表現在此不贅述。

但李敏認為，赴美參與遴選一事已讓高為元的領導統御陷入危機。即使東西文化確有差異，「但我們是活在東方文化中」，未來面對學校重大決策，高如何獲得教授支持？赴立法院時如何面對立委？校友、企業界及各界又將如何看待高校長、如何評價清華？

李敏直言，從危機處理角度看，他不認為高為元目前的處理妥善，更質疑體制內校監會與體制外教師會為何都沒有聲音，「一個退休教授找不到施力點，只能乾著急」。

他強調，自己並非呼籲有人出面要求高為元「知所進退」，而是期盼校內有正式管道整合意見，共同討論如何面對危機。學校應有明確立場，讓外界了解清華追求的價值；若最終接受高為元，日後就應堅定支持其決策，攜手面對清華的未來。