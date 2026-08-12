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台大化學系系館傳火警 校方：機房冒黑煙 自行熄滅已完成校安通報

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大化學系館今天傳出火警，所幸無人受傷。記者翁至成／翻攝
台大化學系館今天傳出火警，所幸無人受傷。記者翁至成／翻攝

國立台灣大學校本部今天上午11時28分許傳出火警，台大則表示，化學系積學館5樓電機機房於今天上午11時20分發現冒出黑煙，化學系職員即關閉總電源，火勢約在11時30分即自行熄滅，沒有人員受傷。學校已完成校安通報。

據了解，起火地點位在化學系館大樓的5樓機房，現場有濃煙竄出，消防局早上11點28分獲報，出動各式消防車輛25輛、救護車3輛以及66名消防人員打火，不過到場發現無異狀，11點42分順利確認火勢撲滅，現場無人受困或受傷；至於詳細的起火原因待火調人員進一步釐清。

台大 化學 校安

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