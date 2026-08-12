台大化學系系館傳火警 校方：機房冒黑煙 自行熄滅已完成校安通報

第二屆「鈣鈦礦校園創新應用競賽」結果日前出爐，中華大學學生表現亮眼，不僅土木工程學系團隊勇奪全國「現場人氣獎」，另有多件作品獲邀於「第六屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇」公開展示。中華大學指出，面對以博碩士研究生為主的競賽舞台，學校大學部學生跨越土木、電機、建築及觀光等不同領域，將專業知識結合科技應用，展現優異的整合能力與實作能量。

2026-08-12 09:55