台灣學生選擇政大東南亞語文學系 不只學語言

學期末一個平日早晨，國立政治大學一間教室傳來流利印尼語，高年級學生正熟練地進行雙語互譯；走廊另一端，新生則熱烈討論東南亞政治，議題從殖民史一路延伸到女性地位。

4年前，這樣的場景對剛入讀政大東南亞語言與文化學位學程印尼文組的黃逸廷而言，仍十分陌生。該學程後來轉型為政大東南亞語文學系。

因為對外國文化感興趣，加上家人認為東南亞未來發展潛力可期，這名台灣學生在填報大學志願時，選擇了這個在台灣仍屬少見的科系。

「當初進來的時候，其實對印尼完全沒有概念，對那一塊是很模糊的。」黃逸廷在5月底接受中央社訪問時說。

如今，22歲、剛畢業的他，已能說流利的印尼語，也曾赴印尼交換，並希望未來能到當地發展職涯。

他的故事，也反映出這個學系如何帶領台灣學生走進一個對台灣日益重要的區域，尤其在政府持續推動新南向政策、分散對中國市場依賴之際。

入學後可選印泰越語組 同時學習區域研究

在政大東南亞語文學系，學生可選擇印尼語、泰語或越南語組，同時學習整個區域的歷史、政治、經濟、社會與文化。

該系前身為2017年成立的學士學位學程，2024年正式升格為學系，是台灣少數專注於東南亞語言與區域研究的大學科系之一。

2018年加入政大的越南籍學者、現任系主任黎氏仁（Le Thi-Nham）認為，語言始終是課程的「核心」。

「但是，只有語言是不夠的。」她說。

黎氏仁表示，學系培養的並非只是會說東南亞語言的人才，而是希望學生在精進語言能力的同時，也能從跨領域角度理解東南亞。為了營造更國際化的學習環境，許多區域研究課程都採全英語授課。

「你需要有第二主修。」黎氏仁說，政大提供外交、法律、傳播、商學等多元學術資源，學生都可以搭配修讀。

她表示，透過結合校內跨領域資源，學生可以把語言能力與專業知識結合，讓自己在就業市場上更具競爭力。

學系強調從更廣泛的角度認識東南亞，這樣的理念也反映在語言教學上。隨著學生進入高年級，課程重點逐漸從文法、詞彙，延伸到文化脈絡與跨文化理解。

在政大開設「印尼語翻譯與口譯」課程的印尼籍教師曾秀情（Farini Anwar）表示，相較於自己曾在台灣其他院校教過的學生，政大東南亞語文學系高年級學生的印尼語能力普遍較好，因此課程能更著重於語意及文化層面的理解。

「最重要是教他們文化，因為印尼有印尼的文化，台灣也有台灣的文化，兩者是不一樣的。」曾秀情說，「他們要學習如何在兩種不同文化之間翻譯，把真正的意思傳達出來。」

在台生活近30年的曾秀情，同時也是中央廣播電台印尼語節目主持人。她見證了台灣社會對印尼語的態度轉變，回憶剛來台時，許多台灣人並不願意學習這門語言。

「坦白說，當時很多台灣人覺得印尼語是移工的語言。」她說。

如今，曾秀情說，學生學習印尼語不只是為了工作或旅遊，也希望藉此更深入認識印尼，以及台灣與這個全球第四人口大國日益密切的連結。

畢業生出路多元 相關人才需求也不斷增加

黎氏仁表示，學系每年約有50名畢業生。

她形容，畢業生的出路「非常多元」，除了外交部、移民署等公部門，也有人投入銀行、航空業，以及橫跨台灣與東南亞市場的企業。

隨著台灣與東南亞國家協會（ASEAN）成員國之間的經貿往來持續成長，相關人才需求也不斷增加。

根據經濟部國際貿易署統計，2025年台灣與東協成員國之間的貿易總值達1815億美元，較2024年成長32.54%，較疫情前的2019年增加104%。

不過，在黎氏仁眼中，學系的角色不只是為快速成長的東南亞市場培育人才。

她形容，教育是「外交軟實力」，透過教學與研究，不僅能讓台灣人更了解東南亞社會，也能讓來自東南亞的人更認識台灣。

黎氏仁認為，台灣與東南亞的連結，不應只從經濟角度看待，也應包括文化交流與人與人的交流。

學生也能把在校所學帶出校園，與家人和朋友分享，逐步改變台灣社會對東南亞的既有看法，尤其是長期將東南亞與移工畫上等號的刻板印象。

對黃逸廷而言，黎氏仁口中的「人與人的交流」，正隨著他的印尼語能力提升而逐漸展開。

到了大三，隨著語言能力進步，他已能在台灣的印尼餐廳，以印尼語自然地與店員交談。

「就有種……終於可以假裝自己是印尼人的感覺。這個時候是讓我最覺得，我的印尼文有達到我的心中目標的感覺。」黃逸廷說。

語言能力提升，也讓他逐漸走進台灣的印尼社群。透過參與各種活動、結識移工及其他印尼朋友，他開始聽見許多一般台灣人鮮少接觸到、關於工作、家庭與日常生活的故事。

這些經驗，也讓他不再只透過新聞報導中常見的「辛苦」、「弱勢」等框架認識移工。

他也曾前往印尼日惹的加查馬達大學交換一學期，並走訪印尼多個地區，更深入體會當地宗教、語言與文化的多元樣貌。

「我們不能把印尼當作一個國家來看，因為它人口的組成，還有每一個族群的文化都是好幾百個以上。」黃逸廷說，「我在進來之後學到很多，一直到現在，每天都還在學新的東西。」

如今，他也會把這些較少被外界看到的印尼面向分享給身邊朋友，希望讓更多人認識這個自己也曾感到十分陌生的國家。

「語言這個東西不用可能會忘掉，但我對這個國家的認識是永遠不會忘記的。」他說。