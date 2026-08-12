新住民子女擺脫標籤 在政大重新認識語言與身分

在國立政治大學校園一隅，19歲的詹浩夆和許喜恩跟許多大一新生一樣，在學期末課後討論人生第一個大學暑假要去哪裡旅行、要不要打工。流利的中文對話間，不時會「滑入」幾句越南語，因為兩人都是新住民子女。

對詹浩夆而言，這樣的對話再自然不過。出生於越南、幼年由外公外婆照顧的他，在越南與台灣之間成長，平時也會和母親及弟弟以越南語溝通。

但隨著年紀漸長，他逐漸發現，自己其實只掌握了這門語言的一半。

「我發現自己是文盲，就覺得蠻痛苦的，看到很多（越南文）字……如果念給我聽，我都知道那什麼意思；可是我看到字，都沒有辦法知道是什麼意思。」

許喜恩的情況幾乎正好相反。

雖然他從小經常隨母親回越南探親，也認得一些越南文字，但家裡主要以中文溝通。每次回到越南時，他往往只能說出幾句簡單問候，很難與親戚深入交談。

對他而言，越南語和越南文化一直處於一種「熟悉跟陌生之間」的感覺。

如今同樣19歲的兩人，父親都是台灣人、母親都是越南人，即將升上國立政治大學東南亞語文學系越南語組二年級。

兩人在5月底接受中央社訪問時表示，選擇就讀這個科系，不只是希望把越南語學得更好，也希望更深入認識與母親緊密相連的國家與文化。

根據移民署統計，截至2026年3月底，台灣已有超過61.5萬名新住民。像兩人一樣的新住民子女，近年也受到更多關注，包括「新住民基本法」於2024年在立法院三讀通過，將新住民子女納入保障對象。

不只學語言 走進大學重新認識越南

從家中「母語」走進大學課堂正規學習，對兩人來說並非毫無挑戰。

他們從小接觸的越南語都是南部口音，而且多半透過日常生活自然學得，未曾接受過系統性的教育，因此剛入學時，面對部分以北越口音授課的課程，一度相當不適應。

兩人也很快發現，這個學系教的不只是語言。

「媽媽因為工作（很忙），也不會去教我一些越南的文化、歷史背景……這些都是上大學、進來這個學系後，才學習到相關領域。」許喜恩說。

詹浩夆表示，課程讓他接觸到東南亞各國女性地位、經濟發展，以及不同社會議題，所學早已超越家庭生活層面認識的越南。

政大東南亞語文學系系主任黎氏仁（Le Thi-Nham）表示，許多具有東南亞家庭背景的學生，入學時已具備一定的口語能力，或與當地有深厚的連結。

但她說，這些「新二代」學生很快就會發現，學系教的不只是語言，也包括文化、歷史、政治與經濟。

不少高中同學曾問他們，既然本來就會越南語，為什麼還要讀這個科系？也有人認為，在家跟媽媽學就好了。

去年，學系曾在網路上被戲稱為「外勞系」，也凸顯出台灣社會對東南亞的刻板印象，仍經常只與在台近90萬名移工連結。

兩人認為，把學系戲稱為「外勞系」毫無意義，也反映外界對這個學系及東南亞仍缺乏了解。這些刻板印象，兩人從小就不陌生。

詹浩夆回憶，小時候和媽媽到菜市場買菜，只要用越南語交談，有些攤販就會「投以不一樣的眼光。」

許喜恩則記得，母親以前開店時，若店裡播放越南音樂，或有越南朋友來聊天，常有路人停下腳步、透過玻璃門往店裡張望，投以異樣眼神。

從被投以異樣眼光到受稱讚 台灣社會正在改變

不過，兩人認為當今台灣社會的反應已和過去大不相同。

詹浩夆說，現在和媽媽用越南語交談時，攤販更多的是驚訝與稱讚。

「老闆會說，『哇！弟弟你會講越南文喔！』」他說。

許喜恩也有相同感受。他表示，如今大家更常稱讚他會雙語，甚至鼓勵他未來到越南發展。

2010年自越南來台的黎氏仁也觀察到，過去不少新住民子女因擔心歧視，刻意隱藏家庭背景。

但隨著台灣社會對東南亞及新住民家庭了解加深，她看到近年更多年輕人開始擁抱自己的身分。

「現在大部分的新二代都會勇敢站出來。」黎氏仁說，「他們會很驕傲地說，我是越台混血，我很喜歡媽媽的文化。」

加入東南亞語文學系後，也讓詹浩夆與許喜恩對自己的身分有了更深的認同，尤其是他們這一屆的越南語組約有一半同學都來自新住民家庭。

「我現在是以自己的這個身分為傲。」詹浩夆說。

許喜恩則表示，越南語能力愈來愈好，不僅讓他與母親家人的聯繫更加緊密，也讓他對自己的越南文化背景有更深的認同。

兩人都認為，教育界仍可做得更多，協助新住民子女認識自己的文化。

許喜恩表示，自己從小到大就讀的學校都有台語、客語課程，卻從未提供越南語。

詹浩夆則說，高中雖然曾開設越南語選修，但不少同學只是「抱著去玩的心態」選課，沒有真正投入學習。

他們認為，如果能讓更多學校開設東南亞語言課程，不僅能幫助更多新住民子女認識自己的文化背景，也能讓他們更有自信地認同自己的身分。

新住民及其子女 將為台灣與東南亞搭起橋梁

黎氏仁表示，新住民家庭背景的學生，為課堂帶來了「非常真實、非常貼近生活」的家庭故事，讓其他同學能從不同角度理解東南亞文化。

許喜恩認為，隨著新住民家庭愈來愈多，新住民及其子女將透過旅遊、經貿往來及文化交流，成為連結台灣與東南亞的重要力量。

詹浩夆則希望，新住民子女也能幫助更多人以更開放、接納的態度理解不同文化，打破既有刻板印象，「讓大家都覺得就只是一個新的族群來到我們國家……是我們多元文化的證明」。