從土木到觀光都參賽 中華大學鈣鈦礦競賽秀跨域創新

第二屆「鈣鈦礦校園創新應用競賽」結果日前出爐，中華大學學生表現亮眼，不僅土木工程學系團隊勇奪全國「現場人氣獎」，另有多件作品獲邀於「第六屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇」公開展示。中華大學指出，面對以博碩士研究生為主的競賽舞台，學校大學部學生跨越土木、電機、建築及觀光等不同領域，將專業知識結合科技應用，展現優異的整合能力與實作能量。

中華大學說，由土木工程學系學生林鈺涵、楊雅涵組成的「鈦可靠隊」，以作品「鈦鈣礦光電與防災空間整合設計」獲得全國「現場人氣獎」。團隊以防災空間為發想核心，融合綠色能源與光電技術，提出兼顧永續發展與公共安全的創新方案。林同學表示，從概念發想、方案設計到成果發表，過程中經歷無數次討論與修正，這次獲獎不僅是對團隊努力的肯定，也讓自己對未來投入創新研究與實務應用更具信心。

除了獲獎團隊外，電機工程學系學生廖芊騫以「鈣鈦礦智慧建築皮膚」通過初選，提出結合發電、節能與環境監測功能的智慧建築外牆構想；觀光學院學士班學生蔡子寧則以「領航扣2.0」將生活觀察轉化為產品設計創意，獲邀於論壇現場展示成果；建築與都市計畫學系學生陳宥旭的「智慧節能公車站」則結合再生能源與智慧服務概念，展現永續城市發展的應用潛力。參與學生皆表示，透過競賽歷程中的資料蒐集、規畫設計、簡報製作與成果發表，不僅強化專業素養，也提升了跨域整合、溝通協調與問題解決能力。

中華大學指出，鈣鈦礦（Perovskite）是近年備受全球關注的新興光電材料，具備高光電轉換效率、成本低及製程彈性高等優勢，除了太陽能發電領域外，也逐漸拓展至智慧建築、環境感測、能源管理及通訊科技等應用。本屆競賽以「Perovskite × 應用場景」為主題，鼓勵學生從實際需求出發，思考科技如何融入生活，進一步提升應用價值與產業發展可能性。

中華大學長期深耕跨域學習與實作教育，透過特色課程、創新競賽及產學合作等多元學習機制，引導學生突破科系框架，將創意構想轉化為具體成果。此次學生在全國性競賽中脫穎而出，不僅展現豐碩的學習成果，更彰顯學校培育具備專業能力、創新思維與實務執行力人才的成效，持續協助學生接軌產業趨勢，迎向未來挑戰。

中華大學觀光學院學士班學生蔡子寧以作品「領航扣2.0」獲得參與第六屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇成果展示；因赴日本交流實習中，由行政管理學系指導教師羅琪代為出席。圖／中華大學提供

中華大學土木系學生林鈺涵（左）、楊雅涵（右）以「鈦鈣礦光電與防災空間整合設計」獲得第二屆鈣鈦礦校園創新應用競賽現場人氣獎。圖／中華大學提供