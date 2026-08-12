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從土木到觀光都參賽 中華大學鈣鈦礦競賽秀跨域創新

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學學生於第二屆鈣鈦礦校園創新應用競賽展現跨域學習成果與創新實力。右一為代表團隊領取全國「現場人氣獎」的土木工程學系學生楊雅涵。圖／台灣鈣鈦礦研發及產業聯盟提供
中華大學學生於第二屆鈣鈦礦校園創新應用競賽展現跨域學習成果與創新實力。右一為代表團隊領取全國「現場人氣獎」的土木工程學系學生楊雅涵。圖／台灣鈣鈦礦研發及產業聯盟提供

第二屆「鈣鈦礦校園創新應用競賽」結果日前出爐，中華大學學生表現亮眼，不僅土木工程學系團隊勇奪全國「現場人氣獎」，另有多件作品獲邀於「第六屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇」公開展示。中華大學指出，面對以博碩士研究生為主的競賽舞台，學校大學部學生跨越土木、電機、建築及觀光等不同領域，將專業知識結合科技應用，展現優異的整合能力與實作能量。

中華大學說，由土木工程學系學生林鈺涵、楊雅涵組成的「鈦可靠隊」，以作品「鈦鈣礦光電與防災空間整合設計」獲得全國「現場人氣獎」。團隊以防災空間為發想核心，融合綠色能源與光電技術，提出兼顧永續發展與公共安全的創新方案。林同學表示，從概念發想、方案設計到成果發表，過程中經歷無數次討論與修正，這次獲獎不僅是對團隊努力的肯定，也讓自己對未來投入創新研究與實務應用更具信心。

除了獲獎團隊外，電機工程學系學生廖芊騫以「鈣鈦礦智慧建築皮膚」通過初選，提出結合發電、節能與環境監測功能的智慧建築外牆構想；觀光學院學士班學生蔡子寧則以「領航扣2.0」將生活觀察轉化為產品設計創意，獲邀於論壇現場展示成果；建築與都市計畫學系學生陳宥旭的「智慧節能公車站」則結合再生能源與智慧服務概念，展現永續城市發展的應用潛力。參與學生皆表示，透過競賽歷程中的資料蒐集、規畫設計、簡報製作與成果發表，不僅強化專業素養，也提升了跨域整合、溝通協調與問題解決能力。

中華大學指出，鈣鈦礦（Perovskite）是近年備受全球關注的新興光電材料，具備高光電轉換效率、成本低及製程彈性高等優勢，除了太陽能發電領域外，也逐漸拓展至智慧建築、環境感測、能源管理及通訊科技等應用。本屆競賽以「Perovskite × 應用場景」為主題，鼓勵學生從實際需求出發，思考科技如何融入生活，進一步提升應用價值與產業發展可能性。

中華大學長期深耕跨域學習與實作教育，透過特色課程、創新競賽及產學合作等多元學習機制，引導學生突破科系框架，將創意構想轉化為具體成果。此次學生在全國性競賽中脫穎而出，不僅展現豐碩的學習成果，更彰顯學校培育具備專業能力、創新思維與實務執行力人才的成效，持續協助學生接軌產業趨勢，迎向未來挑戰。

中華大學觀光學院學士班學生蔡子寧以作品「領航扣2.0」獲得參與第六屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇成果展示；因赴日本交流實習中，由行政管理學系指導教師羅琪代為出席。圖／中華大學提供
中華大學觀光學院學士班學生蔡子寧以作品「領航扣2.0」獲得參與第六屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇成果展示；因赴日本交流實習中，由行政管理學系指導教師羅琪代為出席。圖／中華大學提供

中華大學土木系學生林鈺涵（左）、楊雅涵（右）以「鈦鈣礦光電與防災空間整合設計」獲得第二屆鈣鈦礦校園創新應用競賽現場人氣獎。圖／中華大學提供
中華大學土木系學生林鈺涵（左）、楊雅涵（右）以「鈦鈣礦光電與防災空間整合設計」獲得第二屆鈣鈦礦校園創新應用競賽現場人氣獎。圖／中華大學提供

中華大學建築與都市計畫學系學生陳宥旭以「智慧節能公車站」入選論壇成果展示，展現永續設計創意。圖／中華大學提供
中華大學建築與都市計畫學系學生陳宥旭以「智慧節能公車站」入選論壇成果展示，展現永續設計創意。圖／中華大學提供

鈣鈦礦 中華大學 觀光

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