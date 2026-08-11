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還沒畢業就被台積電搶走！中山大學2博士生超狂履歷曝光

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學材料與光電科學學系博士生周聖堯（左）、凃泓邑（右）獲頒台灣半導體產業協會（TSIA）半導體獎學金，學研成果優異，尚未畢業已獲台積電聘書。圖／中山大學提供
中山大學材料與光電科學學系博士生周聖堯（左）、凃泓邑（右）獲頒台灣半導體產業協會（TSIA）半導體獎學金，學研成果優異，尚未畢業已獲台積電聘書。圖／中山大學提供

半導體人才搶手，國立中山大學材料與光電科學學系博士生周聖堯、凃泓邑，不僅雙雙拿下台灣半導體產業協會（TSIA）半導體獎學金，還同時入選國科會「千里馬計畫」，分赴比利時微電子研究中心（imec）、加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）交流，兩人博士還沒畢業，台積電聘書已經到手，畢業後將直進研發部門。

有趣的是，這兩名一路闖進半導體研究核心的博士生，當初踏進中山材光系時，其實都沒想過自己有一天會走上這條路。

周聖堯回憶，高中畢業選填志願時，只知道工程領域熱門，把電機、材料相關科系列為優先，凃泓邑也只是依成績選填志願，進入中山材光系，直到大學加入實驗室，兩人才真正摸到半導體的門道。

在物理系講座教授張鼎張深入淺出帶領下，原本陌生的半導體世界變得有趣，兩人也愈鑽愈深，大學階段便決定一路攻讀博士，他們大四先申請學碩合一五年學程，碩一再申請逕讀博士班，省下傳統碩士論文口試及重新申請博士班的時間，把時間全押在研究上。

在博士一年級就拿下台積電博士班獎學金，每人5年可獲250萬元支持，讓他們不用為經濟問題分心，可以專心做研究，如今更從全國優秀博士生中脫穎而出，獲頒TSIA半導體獎學金。

兩人的履歷也不只在台灣亮眼，周聖堯獲國科會千里馬計畫補助，前往全球半導體研究重鎮比利時imec擔任國際學者，直接參與世界頂尖半導體研究機構的研究計畫。

凃泓邑赴加拿大UBC與國際團隊合作研究，更狂的是，碩士班期間曾拿下全球僅2個名額、亞太區唯一的碩士生獎學金IEEE EDS Master Fellowship。

一路累積的研究實力，也讓台積電提前出手，周聖堯已錄取台積電特殊技術模組部門，凃泓邑則錄取品質與可靠度部門，兩人預計完成兵役責任後正式投入半導體產業。

不過兩人坦言，研究並沒有外界想像中那麼順遂，不是天生就知道自己喜歡什麼，而是在一次次實驗、討論、碰壁及解決問題中慢慢長出來。

周聖堯說，實驗失敗是家常便飯，但每一次失敗，都代表距離答案更近一步；凃泓邑認為，研究最好玩的地方就是探索未知，實驗結果若和預期不同，不一定代表失敗，反而可能是發現新現象的起點。

材光系副教授蔡宗鳴觀察，周聖堯、凃泓邑共同點就是很早確定方向，也願意花時間把一件事情做到深，進實驗室後就鎖定半導體研究，從學士、碩士一路到博士，再把研究版圖拓展到海外。

指導教授張鼎張說，兩人從當初的不太懂，到如今獎學金、海外研究及台積電聘書接連入袋，走出一條幾乎無縫接軌產業的養成路徑，還沒走出校門，就已被半導體龍頭提前預約，也成為台灣科技業搶人才最直接的縮影。

左起指導教授物理系講座教授張鼎張、得獎者周聖堯、凃泓邑與材光系副教授蔡宗鳴。圖／中山大學提供
左起指導教授物理系講座教授張鼎張、得獎者周聖堯、凃泓邑與材光系副教授蔡宗鳴。圖／中山大學提供

左起指導教授物理系講座教授張鼎張、得獎者周聖堯、凃泓邑與材光系副教授蔡宗鳴。圖／中山大學提供
左起指導教授物理系講座教授張鼎張、得獎者周聖堯、凃泓邑與材光系副教授蔡宗鳴。圖／中山大學提供

中山大學材料與光電科學學系博士生周聖堯（左）、凃泓邑（右）獲頒台灣半導體產業協會（TSIA）半導體獎學金，學研成果優異，尚未畢業已獲台積電聘書。圖／中山大學提供
中山大學材料與光電科學學系博士生周聖堯（左）、凃泓邑（右）獲頒台灣半導體產業協會（TSIA）半導體獎學金，學研成果優異，尚未畢業已獲台積電聘書。圖／中山大學提供

中山大學 台積電 博士生

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