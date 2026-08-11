快訊

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

台股上漲191點收45,120點 MLCC呈多頭強攻熱門族群

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

聽新聞
0:00 / 0:00

成大宋江陣首度赴日本仙台展演 推廣台灣傳統文化

中央社／ 台南11日電

國立成功大學宋江陣團隊今年8月首度受邀在日本仙台市展演，也在東北大學發表論文，為傳統運動文化開創符合新時代需求的新風貌。

成大今天發布新聞稿指出，成功大學人文社會科學中心執行國科會台灣運動文化研究專案計畫「陣動台灣」，結合校內外運動科學、心理學、歷史學、工業設計及電機工程學等跨領域師生，籌組成大宋江陣團隊，將傳統宋江陣演出轉換為文化展演及科技轉譯。

成大宋江陣團隊8月首度前往日本展演，5日先在仙台「台灣燈籠祭」登場、6日至8日在「仙台七夕祭」進行3場表演，9日至10日在東北大學「2026亞洲國際心理學會」發表論文，且和仙台市長郡和子會面。

成大說明，成大宋江陣團隊將「吹流」元素融入演出，加入彩帶龍與彩帶舞動等表演設計，使台灣武陣剛健有力技藝和七夕祭典輕盈華麗視覺意象相互交融，增添熱鬧而富有文化特色的藝術風采，透過跨文化交流為七夕祈福。

成大宋江陣團隊在日本仙台展演，展現台灣宋江武陣深厚文化底蘊與藝術特色，也體現傳統文化透過科學研究、教育培訓與國際交流持續創新發展的可能性，開拓傳統文化的保存、傳承、學術轉化與國際推廣。

「仙台七夕祭」是日本東北三大祭典之一，台南市和仙台市因七夕文化結緣，台南七夕有「做十六歲」傳統，仙台則以七夕祭聞名，文化連結成為兩市交流重要基礎。

宋江陣 成大 傳統文化

延伸閱讀

苗縣府表揚優秀演藝團隊 宣告年度精采演出自9月5日起登場

8到10月都有活動 谷關遊客中心泰雅原民樂舞與工藝手作登場

古蹟變市集、變舞台很藝術 雲林全國古蹟日摘下東京、倫敦設計雙金

台灣藝術家前進多倫多夏日藝術節 探問當代議題

相關新聞

還沒畢業就被台積電搶走！中山大學2博士生超狂履歷曝光

半導體人才搶手，國立中山大學材料與光電科學學系博士生周聖堯、凃泓邑，不僅雙雙拿下台灣半導體產業協會（TSIA）半導體獎學金，還同時入選國科會「千里馬計畫」，分赴比利時微電子研究中心（imec）、加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）交流，兩人博士還沒畢業，台積電聘書已經到手，畢業後將直進研發部門。

108課綱上路7年 EdYouth調查揭近半學生不懂AI規範、選社團成升學投資

108課綱上路已經第7個年頭，學生團體EdYouth今日發布108課綱觀察報告，總計蒐集532份來自高中生的問卷調查，聚焦探究與實作、生成式AI、數位學習、社團及學習歷程等議題。報告發現，近四分之一學生未接受學術倫理教育，近半數不了解教育部生成式AI規範，部分學生選社也從興趣導向轉向升學履歷考量，團隊建議教育部補強課程與制度配套，讓108課綱更貼近學生實際需求。

轉化營走進少觀所 更生少年社工：缺的往往是安全感

暑假期間，更生少年關懷協會連續第12年再度走進台北少年觀護所，舉辦暑期更新轉化營，陪伴約13至18歲、平均在所停留約45天的少年。今天活動分成4組，每組約6名少年，並配置約6名志工，幾乎是一對一陪伴。

和幫派搶人 輔導專家：步出少觀所和誰吃第一頓飯很重要

「孩子的改變、親子關係的修復，需要一點時間。」一名資深調保官說出她在第一線的觀察與體會，處理涉案少年事件挑戰大，但每一個孩子都值得被好好對待，每一次接觸都是契機，她主張，建立信任關係、修復內心的傷急不得，多給孩子、家長時間，也不要輕易放棄任何一個孩子。

承受父逝忍住悲傷備審面試 他錄取台科大告慰父親在天之靈

四技二專聯合登記分發結果揭曉，基隆二信高中商業經營科32名畢業生，半數錄取前五志願。電機科畢業生林冠佑統測考出70分佳績，父親卻在考後病逝。他強認悲傷準備審查資料和面試，如願錄取第一志願，達成心中與父親的約定，告慰在天之靈。

平冤年度新聞獎出爐 聯合報獲文字組深度報導佳作肯定

台灣冤獄平反協會第11屆平冤年度新聞獎昨天公布，聯合報為該獎項文字類報導唯一獲肯定作品，該報導「殺警案關14年平反死刑 鄭性澤盼冤案不再」拿下文字組深度報導類佳作，評審肯定3篇報導追蹤當事人獲釋後生活變化，並透過檢察官陳述案件歷程與專家訪談刑事補償制度缺失，資訊豐富，激發大眾反思，予佳作肯定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。