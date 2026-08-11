成大宋江陣首度赴日本仙台展演 推廣台灣傳統文化

國立成功大學宋江陣團隊今年8月首度受邀在日本仙台市展演，也在東北大學發表論文，為傳統運動文化開創符合新時代需求的新風貌。

成大今天發布新聞稿指出，成功大學人文社會科學中心執行國科會台灣運動文化研究專案計畫「陣動台灣」，結合校內外運動科學、心理學、歷史學、工業設計及電機工程學等跨領域師生，籌組成大宋江陣團隊，將傳統宋江陣演出轉換為文化展演及科技轉譯。

成大宋江陣團隊8月首度前往日本展演，5日先在仙台「台灣燈籠祭」登場、6日至8日在「仙台七夕祭」進行3場表演，9日至10日在東北大學「2026亞洲國際心理學會」發表論文，且和仙台市長郡和子會面。

成大說明，成大宋江陣團隊將「吹流」元素融入演出，加入彩帶龍與彩帶舞動等表演設計，使台灣武陣剛健有力技藝和七夕祭典輕盈華麗視覺意象相互交融，增添熱鬧而富有文化特色的藝術風采，透過跨文化交流為七夕祈福。

成大宋江陣團隊在日本仙台展演，展現台灣宋江武陣深厚文化底蘊與藝術特色，也體現傳統文化透過科學研究、教育培訓與國際交流持續創新發展的可能性，開拓傳統文化的保存、傳承、學術轉化與國際推廣。

「仙台七夕祭」是日本東北三大祭典之一，台南市和仙台市因七夕文化結緣，台南七夕有「做十六歲」傳統，仙台則以七夕祭聞名，文化連結成為兩市交流重要基礎。