中山大學2博士生獲TSIA獎學金 台積電提前延攬

國立中山大學材料與光電科學學系博士生周聖堯、凃泓邑獲台灣半導體產業協會（TSIA）半導體獎學金，並入選國科會「千里馬計畫」赴海外交流。此外，2人尚未畢業即獲台積電延攬。

中山大學今天發布新聞稿表示，周聖堯、凃泓邑從全國優秀碩博士生脫穎而出，獲半導體獎學金，並入選「千里馬計畫」分別至比利時微電子研究中心（imec）及加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）研究交流；2人尚未畢業即獲台積電延攬，預計完成兵役後投入半導體產業。

中山大學表示，周聖堯、凃泓邑在求學初期對半導體產業並無明確概念，大學加入實驗室後，在中山大學物理系講座教授張鼎張引導下，逐步了解半導體技術對科技發展的重要性，並在大學階段決定逕讀博士班。

2人先申請學碩合一五年學程，再於碩一申請逕讀博士班，提早投入博士研究並累積成果。研究成果也獲產學界肯定。兩人博士班一年級即獲台積電博士班獎學金，5年共250萬元。

此外，周聖堯透過千里馬計畫赴比利時imec擔任國際學者，參與半導體研究計畫；凃泓邑則赴加拿大UBC與研究團隊合作。凃泓邑另於碩士班期間獲全球僅2名、亞太區唯一的IEEE EDS Master Fellowship，展現國際研究實力。

校方表示，周聖堯錄取台積電特殊技術模組部門，凃泓邑則錄取品質與可靠度部門，2人預計完成兵役後進入台積電。

談及研究心得，周聖堯表示，研究難免遭遇挫折，但每次失敗都代表距離答案更近一步。凃泓邑說，研究魅力在於探索未知，實驗結果與預期不同時，也可能成為發現新現象的契機。