成大謝孫源獲選歐洲工程院院士 前瞻智慧計算研究獲國際肯定

國立成功大學資訊工程學系講座教授謝孫源長期投入前瞻智慧計算領域研究，涵蓋節能計算、雲端排程計算、容錯計算、平行與分散式計算及人工智慧等，近年更進一步將人工智慧資料增強技術應用於半導體先進製程，研究成果備受國際肯定，榮膺2026年歐洲工程院院士。

歐洲工程院（European Academy of Engineering, EAE）2026年共選出147位新進院士，新一屆成員研究領域橫跨物理、化學、生命科學、材料科學、能源技術及生物醫學工程等領域，其中包括至少11位諾貝爾獎得主。謝孫源此次獲選，不僅彰顯其長年深耕前瞻智慧計算與人工智慧研究的卓越成果，也展現其研究成就獲得國際高度肯定，躋身國際頂尖工程與科技學者之列。

謝孫源感謝成大校方的大力支持，提供優質教學環境與研究資源，讓他專注於研究領域、探索未知的可能，並充分應用研發成果協助產業解決問題。他說，「希望個人的獲選能拋磚引玉，吸引更多優秀人才投入基礎研究，回應產業的需求，為匯聚南部人工智慧人才善盡心力。」

除了持續投入學術研究，謝孫源亦積極投入科技政策與產業應用，他曾擔任科技政策諮詢專家室資通訊領域專家，並協助資策會人工智慧研究院推動台灣中小企業智慧化，擔任資策會顧問及人工智慧研究院首席技術長，提供人工智慧技術發展與產業應用相關專業諮詢。

在產學應用方面，謝孫源將長年累積的演算法研究量能導入產業實務，協助解決晶圓產線排程及節能計算等問題；近年更協助半導體產業發展佈建於產線上偵測極微小瑕疵的深度學習演算法。他所發展的創新演算法顯著提高了檢測準確率至95%以上，回應時間低於2秒，相較於靜態系統在缺陷檢測中僅能達到不到20%的召回率。這項改進不僅滿足產線即時處理的需求，還大幅減少人工介入的需要，提高晶圓產線的生產效率。

在學術研究方面，謝孫源迄今共發表248篇期刊論文，其中包含106篇IEEE Transactions及ACM Transactions旗艦期刊論文，另發表98篇會議論文包含人工智慧頂尖國際會議論文，以及5篇專書專章。憑藉長期累積的研究成果與學術影響力，他陸續獲得多項國際學術組織肯定，2023年獲膺選為歐洲科學與藝術學院(European Academy of Sciences and Arts)院士、2022年國際電機電子工程師學會(Institute of Electrical and Electronics Engineers)會士、2020國際計算機協會(Association for Computing Machinery)傑出科學家、亞太人工智慧學會(Asia-Pacific Artificial Intelligence Association)會士、英國電腦學會(British Computer Society)會士、國際工程與技術學會(Institution of Engineering and Technology)會士等，展現其長年深耕智慧計算與人工智慧領域所累積的國際學術影響力。