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虐鼠男大生完成成大物理所報到 校方認收「抵制信」但無權拒絕入學
國立高雄大學應用物理系陳姓應屆畢業生今年6月涉嫌在宿舍內長期虐待、致死約30至40隻倉鼠，事件引發社會關注。近日傳出陳男不僅順利取得畢業證書，還完成國立成功大學物理學系研究所報到手續，引發網友不滿，甚至發起「一人一信」行動，要求成大拒絕其入學。
對此，成大今天證實，陳男確實已完成研究所入學程序，校方依法無權拒絕報到。
成大副校長兼發言人李俊璋表示，校方近期陸續收到要求拒絕陳男入學的信件，對此感到困擾，但陳男是依相關考試規定錄取並辦理報到，校方必須依法行政，並無權拒絕其入學。
校方強調，陳男涉嫌虐待倉鼠屬於個人行為，且案發當時他並非成大學生，事件與校方無關，盼各界能夠理解。
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