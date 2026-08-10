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清大整併中華大學創「清華²科技園」今揭牌 培育下世代獨角獸

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清華²科技園今舉行揭牌儀式。左起為溫世仁文教基金會執行董事何能裕、益鼎創投董事長邱德成、清華大學校長高為元、中華大學董事長楊洪秋霞、中華大學校長劉維琪。圖／清大提供
清華²科技園今舉行揭牌儀式。左起為溫世仁文教基金會執行董事何能裕、益鼎創投董事長邱德成、清華大學校長高為元、中華大學董事長楊洪秋霞、中華大學校長劉維琪。圖／清大提供

台灣首座由大學發起並主導營運的科技園區「清華²科技園」，今舉行揭牌儀式，宣布以2026年為科技園元年，正式開展與全球創新生態系的合作，共同推動大學深科技（Deep Tech）成果轉化、開放式創新、跨境創新基地、以及培育下世代獨角獸

清華大學中華大學的整併案已於2025年獲教育部核定通過，依據整併計畫書規畫設立「清華²科技園」於中華大學校區內，作為大學深科技成果轉化與創新生態系基地。

清大指出，「清華²科技園」位處全球半導體製造核心區域新竹科學園區，擁有超過20公頃基地資源。基於清大長年耕耘的深科技科研成果轉化、創新生態系量能，園區初期將聚焦半導體、量子科技、新能源、生醫科技、人工智慧等領域，科技園項下同時規畫「清華未來基金」和「清華加速器」兩大引擎作為園區成長的驅動力。

「清華未來基金」由清大與台灣知名益鼎創投於今年7月共同成立，第一期目標規模約10億元，採15年期長期資本架構，聚焦投資深科技領域種子輪至成長期的新創，並優先支持清大衍生新創及師生、校友創業團隊，以及與清大產學合作及進駐清華²科技園培育體系的全球新創公司。

「清華加速器」基於清大創業車庫超過十年在新創領域從種子期、擴張期至上市的陪跑經驗，為全球新創提供完整加速方案，協助新創團隊鏈結關鍵的人才、設施、資本、市場、供應鏈資源。

清大表示，清大教授領軍成立新創公司的風氣長年以來蓬勃發展，許多教授領軍的新創公司都已成功進入資本市場，包括力旺電子、禾榮科技、璟德電子、五鼎生物、明遠精密等，都是相當成功的案例。在全台由大學教授直接領軍設立的公開上市櫃及興櫃的公司中，更有逾六成的市值是由前述清大教授所領軍的公司所貢獻的。「清華加速器」將延續清華大學新創DNA，專注培育下世代深科技獨角獸。

清大校長高為元指出，清華²科技園把大學校園創新創業過程當中幾個比較困難的環節一一打通，並且建立從基礎研究、技術開發、創業育成、產業合作到資本市場的完整價值鏈。蘋果公司共同創辦人史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）說過：「領導者與追隨者的區別在於創新（Innovation distinguishes between a leader and a follower.）」清華²科技園同樣是培育領導者的最佳場域，歡迎全球生態系夥伴加入。

中華大學校長劉維琪表示，本校董事會十分支持清華²科技園完整價值鏈的構想，決定在本校停辦後將校地及校產捐贈給清華大學，共同實踐大學科技園的創舉，亦成為國內私校轉型、公私校協力的新典範。

清大指出，清華²科技園將逐步擴大空間規模與產業合作範疇，亦積極推動跨國的創新生態系合作，清華半導體研究學院、校級產學聯合研究中心已率先進駐，歡迎全球企業、大學、新創加速器、深科技資本與清華合作，共同培育下世代深科技新創獨角獸。

清華²科技園揭牌儀式，左起為溫世仁文教基金會執行董事何能裕、益鼎創投董事長邱德成、清華副校長邱博文、校長高為元、中華大學董事長楊洪秋霞、校長劉維琪、副校長林育立及監察人王文聰。
清華²科技園揭牌儀式，左起為溫世仁文教基金會執行董事何能裕、益鼎創投董事長邱德成、清華副校長邱博文、校長高為元、中華大學董事長楊洪秋霞、校長劉維琪、副校長林育立及監察人王文聰。

中華大學 清大 獨角獸 清華大學

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