清大校長赴美遴選惹議 教授黃貞祥發聲：關心非背骨、應容異議

清華大學校長高為元第二任期續任才三天，就赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發誠信質疑。高為元昨晚寄電子信給全體「清華人」，首度回應此事；清大教授黃貞祥也在臉書發長文，強調事件爭議重點在於「公共界線與說明責任」，認為各界切勿開地圖砲攻擊清大，也不該將正當質疑貼上「背骨」標籤。

黃貞祥指出，大學校長有其職涯規畫與家庭考量，在未確定續任前了解其他機會本屬人之常情，無須過度上綱為道德瑕疵。然而，若已確定連任成功卻仍繼續走完其他機構的面談程序，確實存在討論空間，外界提出質疑極為合理，校長應正面說明。

黃貞祥發文中提到，高為元具鮮明的專業經理人風格，重視效率與對外連結，外界評價見仁見智。但面對爭議，真正需要追問的是界線在哪裡？時間點在哪裡？有無利益衝突？有無影響校務？有無對師生應該說明卻沒有說明的地方？這些才是有意義的問題，把一個人的所有行為都解讀成陰謀，沒有必要；但因為喜歡一位校長，就覺得所有問題都不准問，同樣沒道理。

針對近日網路評論，黃貞祥說，他無法認同近期有些評論一路從批評高為元，擴大成對整個清大的地圖炮，好像清大的老師、學生、校友全都集體失去判斷力，好像這所學校只剩一群替校長護航的人。清大向來不是只會護短或聽話的學校，公開批判校務與意見交鋒本是校園常態。

「清華比任何一任校長都大，也比任何一位教授都大！」黃貞祥說，愛校不等於不能批評校方，大學最珍貴的價值在於講道理、辨別事實與容納異議。

他說，清大不需要所有人都喜歡校長，也不需要所有人都討厭校長。它真正需要的，是大家還願意講道理，願意分辨事實，願意容納異議，也願意承認自己可能看錯。這些東西看起來不如世界排名亮眼，也不會出現在招生廣告最醒目的地方，卻是一所大學最珍貴的底子。