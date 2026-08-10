北科大攜手PSA砸5,000萬元培育AI人才 學生直接進產業解題

AI人才培育進一步與企業需求接軌。國立台北科技大學10日與PSA華科事業群宣布啟動3年產學合作，投入總經費5,000萬元，由企業提出實際營運及製造難題，北科大師生負責開發解決方案，表現優異者未來並有機會進入PSA AI團隊。

此次研發將鎖定主權AI（Sovereign AI）與代理式AI（Agentic AI），應用範圍涵蓋生產設備維護、產品品質改善、產線系統整合，以及企業內部的知識管理、技術經驗保存與行政作業自動化。雙方希望將AI研究從實驗室推向工廠及企業日常營運。

PSA華科事業群董事長焦佑衡表示，技術演進雖然推動企業加快轉型，最終能否形成競爭優勢，仍取決於是否擁有足夠人才。他形容：「學校教會我們知識，企業提供的是實戰。」期盼學生能提早接觸產業現場，把課堂上的技術轉化為企業可以採用的工具。

北科大校長任貽均指出，此次合作延續「企業出題、大學解題」的模式，並配合PSA規畫的自有算力中心，整合校內工程、資訊及跨領域研究團隊，建立AI訓練與專案實作機制。北科大後續也將規畫「全校級AI試驗場」，擴大AI技術在校內及產業端的驗證機會。

教育部政務次長劉國偉表示，人才是強化國家競爭力的核心，此次合作結合AI研發、智慧製造及人才培育，可讓學生在校期間累積解決產業問題的經驗，縮短學校教育與企業用人需求之間的距離。

北科大與PSA的合作基礎已累積超過8年。華新科技2018年加入北科大國際產學聯盟，2019年雙方再把工業4.0相關技術導入PSA馬來西亞生產基地；此次投入AI研發，代表合作範圍由智慧工廠進一步延伸至企業營運與人才招募。