清大校長高為元為赴美爭議致歉 教授周卓煇批：不是不安是失望

清華大學校長高為元第二任期續任才三天，就赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發誠信質疑。高為元昨晚寄電子信給全體「清華人」，首度回應此事；對此，清大特聘教授周卓煇批評，若高為元此舉是坦然，為何10天後才說，又避重就輕？且清華人沒有「不安」，只有「被背叛的失望」。

周卓煇說，這起事件引發的情緒未必是困擾與不安，對廣大師生與校友而言，真正浮現的問題是「我們是否被坦誠對待」，用不安來概括所有清華人的感受，根本沒有真正理解清華人的心情，這涉及的是信任與誠信問題。

周卓煇認為，若高為元對此事坦然正當且無須隱瞞，為何需要遲至10天後才對外說明。用好奇兩字來概括一連串正式申請、提交資料與接受面試的具體行動，難免讓人產生避重就輕的感受。

周卓煇說，校長身為國立大學的受託管理者，不能只說自己好奇，而應向校內清楚交代做了什麼、為何做及是否符合誠信與專業倫理。清大的發展仰賴全體師生與長年累積的制度，「清華大學沒有非某一位校長而不可治理的情況。」校長有職涯選擇的自由，清華也有選擇適任校長的權利。

周卓煇指出，清華人沒有非高為元當校長不可，清大的發展來自師生、員工、研究團隊、行政體系、校友及數十年累積的學術傳統與制度，不是依賴任何一個人。高為元若是坦然行事，就應坦然面對各界質疑，把事情說清楚、講明白。

高為元昨首度回應此事，「新聞跟後續的輿論給大家帶來了困擾與不安，我深感抱歉」，高為元解釋，高教界與業界挖角常見，但國外大學延攬台灣現任大學校長實屬罕見，當機會到來時，確實引起他的好奇，他並將此事件歸因於自己「對東西方職場文化差異的理解不足」。他十分珍惜與每一位清華人的緣分，企盼大家繼續支持，共同努力，再造清華的新高峰。