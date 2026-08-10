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參選美校長惹議 清大校長高為元終於發聲：機會罕見所以好奇

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
清華大學校長高為元。聯合報系資料照
清華大學校長高為元。聯合報系資料照

清華大學校長高為元第二任期續任才三天，就赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發誠信質疑。高為元昨晚寄電子信給全體「清華人」，首度回應此事，除對事件造成困擾與不安表達歉意，也坦言「當機會到來的時候，的確引起了我的好奇」，是自己對東西方職場文化差異理解不足。

高為元去年三月十九日獲清大教授、副教授過半投票同意續任，任期自今年五月一日至二○三○年四月卅日。卻傳他在通過續任投票三天後，即參與夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，讓清大師生錯愕不已。有教授質疑他「騎驢找馬」，感覺無心治校，甚至有人認為他應「知所進退」，中央研究院院士朱敬一也說，這值得發動個學運。

高為元昨天首度回應此事，「新聞跟後續的輿論給大家帶來了困擾與不安，我深感抱歉」，高為元解釋，高教界與業界挖角常見，但國外大學延攬台灣現任大學校長實屬罕見，當機會到來時，確實引起他的好奇，他並將此事件歸因於自己「對東西方職場文化差異的理解不足」。

他說，他十分珍惜與每一位清華人的緣分，企盼大家繼續支持，共同努力，再造清華的新高峰。

清大 校長 清華大學

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