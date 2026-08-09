續任3天即參選美校長惹議 清大校長高為元今發信致歉、說明

清大校長高為元於今年5月1日續任3天後，即赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發誠信質疑。高為元今晚6時由校長室寄電子信給全體「清華人」，首度出面回應，除因事件造成困擾與不安表達歉意，也說明高教界與業界挖角常見，但國外大學延攬台灣現任大學校長實屬罕見，「當機會到來的時候，的確引起了我的好奇」，坦言是自己對東西方職場文化差異理解不足。

對此，清大指出，相關內容校方目前沒有進一步補充。

高為元的信件以「各位清華人好」開頭，信件指出，7月31日的新聞跟後續的輿論給大家帶來了困擾與不安，他深感抱歉。

高為元在信件中指出，高教界與業界挖角常見，但國外大學延攬台灣現任大學校長實屬罕見，當機會到來時，確實引起他的好奇，並將此次事件歸因於自己「對東西方職場文化差異的理解不足」。他說，自己十分珍惜與每一位清華人的緣分，企盼大家繼續支持，共同努力，再造清華的新高峰。

高為元去年3月19日獲清大教授、副教授過半投票同意續任，任期自今年5月1日至2030年4月30日。不料卻傳他在通過續任投票三天後，即參與夏威夷大學馬諾阿分校（ＵＨ Ｍānoa）校長決選，讓清大師生錯愕不已。