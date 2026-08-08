日本沖繩專校幼保系師生團來台 體驗幼兒教學與在地學生交流

台南應用科大日本姊妹校沖繩基督教短期大學(相當台灣二專）教授照屋建太率領10名幼保系學生到校參與應英系、幼保系專業課程、幼教機構參訪及入住學生宿舍。南應大表示，師生將以6天體驗這裡的教學內涵、生活環境及貼心周到接待服務。

校方說，這項台日合作的「國際人才培育計畫」課程包含台灣節慶文化、保母照護技術、幼兒創意遊戲、幼兒環境教育、幼兒積木遊戲、幼兒芭蕾、南應大附設漢家幼兒園及台南市知名幼兒園參訪等，內容豐富多元且師資陣容堅強。

應英系也規畫台南、高雄二日遊，讓來訪師生除校內實務課程，也藉觀光深度體驗，了解台灣在地文化特色，增進跨文化溝通交流。

民生暨管理學院長劉修祥表示，歷年有多位日本沖繩學生來就讀，而且表現優異。希望國際人才培育計畫促進更多沖繩學生學術交流或共同參與國際競賽，強化國際移動力。

應英系主任張淑芬表示，該系陸續有日本與沖繩學生，學習態度認真，大四返回日本或沖繩於簽約合作飯店實習，工作表現良好實習後獲得留任，畢業即就業。幼保系主任李介至則說，幼保系教學設備、專業師資及課程內容必使日本學員收穫滿滿，不虛此行。

照屋建太說，合作計畫已執行兩年，非常感謝南應大師生熱情歡迎，提供豐富教學內容與交流體驗。照屋教授因為這項計畫搭配的課程獲教學卓越獎，學生不僅學習台灣的幼兒教育、保育與文化，國際交流也學習思考、做好準備，並與同伴相互合作。