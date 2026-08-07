東海大學生技表現衝上全球第28、全台第一 展現台灣科研實力

美國U.S. News & World Report公布2026至2027年全球最佳大學學科排名，東海大學在「生物科技與應用微生物」領域勇奪全球第廿八名，躋身世界前三十強，並高居全台第一，成為此次排名中台灣表現最亮眼的大學。

U.S. News全球最佳大學排名向來被視為國際高教重要指標之一，評比數據由學術資料庫與研究分析機構Clarivate提供，綜合學術聲譽、研究成果、論文引用、國際合作與學術影響力等多項指標。今年該領域共有250所大學入榜，東海脫穎而出，不僅與國際頂尖學府並列，也讓台灣在生化科技領域的研究實力躍上國際舞台。

本次排名前十名包括哈佛大學、麻省理工學院、史丹佛大學、劍橋大學及加州大學柏克萊分校等世界一流研究型大學，競爭激烈。東海能躋身其中，顯示其長期累積的研究能量已具國際水準。

東海大學校長張國恩表示，化學工程與材料工程學系及生命科學系為創校以來的核心系所之一，自1955年成立至今，持續深耕基礎生命科學、生物科技與微生物研究，累積豐厚成果。東海迄今培育超過十五位中央研究院院士，在化學、化工與生醫領域亦有逾八位院士，其中唐堂院士更曾擔任中研院副院長，學術表現備受肯定。

張國恩指出，此次排名能名列全球第廿八、全台第一，除仰賴長期研究基礎外，副校長張嘉修及化材系團隊的卓越貢獻亦是關鍵，充分展現東海在生化科技與應用微生物領域的深厚實力與國際影響力。

教務長楊朝棟表示，東海近年積極推動跨領域整合，串聯化材、生命科學、生物科技、智慧醫療、精準健康及永續發展等研究資源，並深化產學合作，鼓勵教師投入高品質國際研究，逐步建立具國際辨識度的學術特色。

張嘉修也指出，東海近年在多項國際評比屢創佳績，包括英國「泰晤士高等教育」世界大學影響力排名全球第八十五名、全台第三，其中永續發展目標（SDG）十七「夥伴關係」更名列全球第十四名；QS亞洲大學排名也穩居全台前段班。此次再獲「U.S. News」學科排名肯定，凸顯東海長期深耕科研的成果。

面對人工智慧、生化科技與永續發展快速融合的新趨勢，張國恩強調，AI正全面改變生物科技研究模式，從藥物開發、精準醫療到智慧農業皆將迎來突破。未來東海將持續深化跨域研究、拓展國際合作，培育新世代科技人才，進一步提升台灣在全球科研版圖中的能見度與影響力。