文大商學院續獲ACCBE認證 校長倡AI全面融入教學

管爺阿甘路／管中閔有3個遺憾 用人生後消放棄美國終身教職回台大任教，從人脈空白到當選中研院院士、再到震撼全台的校長遴選風波，台大前校長管中閔在44年驚濤駭浪中優雅走完學術長征。在告別講台上，他首度坦言一生的「三個學術遺憾」。他更引述了猶太屠殺倖存者Edith Eger的概念，將自己的人生總結為一場「後消」。卸下重擔後，他還藏著哪些從未公開的政壇與學術內幕？

2026-08-07 07:30