聽新聞
0:00 / 0:00
文大商學院續獲ACCBE認證 校長倡AI全面融入教學
文化大學今天表示，商學院今年第3度通過華文商管教育認證組織（ACCBE）的週期性再認證。校長王子奇倡導將AI全面融入教學，培養學生資料判讀、問題分析、倫理思辨與創新決策能力。
中國文化大學今天發布新聞稿，本月6日在校內舉辦的ACCBE授證典禮中，由校長王子奇與商學院院長盧文民代表，見證文大商學院第3度通過週期性再認證，將為期4年。
王子奇表示，認證過程不只是準備資料，更是重新檢視教育目標、課程架構、教師教學、學生能力及畢業生發展是否符合產業需求的重要契機。
面對AI、數位轉型、全球供應鏈重組及永續治理快速發展，王子奇表示，商管教育須同步升級。文大全面推動AI融入教學，打造「人人可用AI、系系能創新」校園，商學院將數據分析、永續治理、跨域整合及企業決策能力納入人才培育重點，培養學生具備未來職場競爭力。
王子奇並說，未來會整合學生學習成果、企業實習、畢業流向、僱主回饋及校友發展等數據，作為精進教學的重要依據。同時因應AI時代與全球產業變革，重新建構商管人才核心能力，讓教育不僅回應產業需求，更能引領未來發展。
ACCBE執行長周逸衡則在典禮中指出，文大近年積極因應產業發展趨勢，陸續成立時尚與創意產業等跨領域學位學程，兼顧創新、彈性與產業需求，展現商管教育與時俱進的特色，也期待未來進一步深化品質文化，發揮示範引領作用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。