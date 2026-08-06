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台灣科研團隊首度自主啟航北極 探討氣候變遷、北極洋流議題
國立中央大學台灣極地研究中心統籌跨領域團隊，首次由台灣科學團隊自主規劃的極地研究船航次於今年夏天啟程，搭乘具破冰、耐冰能力的ice-class研究船，前往北極斯瓦爾巴群島西側海域，執行為期12天的整合型科學航次，集結30多位研究人員，以及中大、台大、中研院、國家海洋研究院等單位，探討極端氣候、海洋環流議題。
中大表示，自2021年起，中心在國家海洋研究院支持下，每年於斯瓦爾巴西側的Fram Strait，也是北冰洋與北大西洋間關鍵的深水通道，佈放漂流浮標，今年更延伸至冰河峽灣，追蹤淡水與海水的混合，並分析沉積物中的甲烷生成與碳循環，再以eDNA辨識峽灣生態對氣候變遷的回應。
同時，中大指出，也將由中心團隊探查冰川退縮後裸露的新陸地並進行地質研究，並於冰川前緣尋找化石、追索台灣杉的歷史足跡；也協助台大大氣系與韓國釜慶大學團隊，在朗伊爾城布放11套氣象自動觀測系統，長期監測北極土壤與大氣的交互作用。
本次台灣自主規劃的極地研究船航次，由中央大學水文與海洋科學研究所教授錢樺、地球科學系助理教授莊佩涓負責科學設計與協調，邀請清華大學教授李家維擔任首席科學家，整合生命科學、地球科學與演化生物學團隊。
中大表示，台灣雖非北極國家，卻是高度依賴海洋的島嶼，北極的海洋環流、極端氣候與碳循環變化都將牽動台灣的未來。李家維行前也勉勵團隊：「當科學家，就該當一個世界科學家。」要把台灣所學帶到掌握人類未來命運的地方。
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