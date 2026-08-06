台灣團隊首度自主啟航北極 中央大學探索極端氣候、海洋環流

中央大學台灣極地研究中心統籌的跨領域團隊，今年夏天首度自主規劃極地研究船航次，前往北極斯瓦爾巴群島西側海域12天，探討極端氣候、海洋環流等議題。

中央大學今天發布新聞稿指出，這次台灣自主規劃的極地研究船航次，由中央大學水文與海洋科學研究所教授錢樺、地球科學系助理教授莊佩涓負責科學設計與協調，並特邀清華大學教授李家維擔任首席科學家，整合生命科學、地球科學與演化生物學團隊。

中大指出，台灣雖非極地國家，卻是高度依賴海洋的島嶼，北極的海洋環流、極端氣候與碳循環變化都牽動著台灣的未來。李家維行前也勉勵團隊：「當科學家，就該當一個世界科學家。」要把台灣所學，帶到掌握人類未來命運的地方。

今年的主研究區域是位於斯瓦爾巴西岸與鄰近冰河峽灣，團隊以漂流浮標、水團分析、沉積物與孔隙水採樣及環境DNA（eDNA）串起科學證據鏈。

自2021年起，極地研究中心每年於北冰洋與北大西洋間關鍵的深水通道放置漂流浮標，今年進一步延伸至冰河峽灣，追蹤淡水與海水的混合，並分析沉積物中的甲烷生成與碳循環，再以eDNA辨識峽灣生態對氣候變遷的回應與影響。

另一方面，極地研究中心也對冰川退縮後裸露的新陸地進行地質研究；在冰川前緣尋找化石、追索台灣杉的歷史足跡；並布放11套氣象自動觀測系統，計劃長期監測北極土壤與大氣的交互作用。