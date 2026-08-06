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養豬也靠AI！嘉大「慧眼識情」抓母豬發情奪國際發明金牌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大動科系團隊於第八屆綠點子國際發明暨設計競賽勇奪發明類社會組金牌，展現智慧畜產創新研發實力。左起張以樂、老師陳俊吉及許亦蓁。圖／嘉義大學提供
嘉大動科系團隊於第八屆綠點子國際發明暨設計競賽勇奪發明類社會組金牌，展現智慧畜產創新研發實力。左起張以樂、老師陳俊吉及許亦蓁。圖／嘉義大學提供

嘉義大學將AI導入養豬場，瞄準過去高度仰賴人工經驗的母豬發情判定。動物科學系教師陳俊吉帶領碩博士生陳泊嘉、許亦蓁及張以樂，以「慧眼識情」參加第8屆綠點子國際發明暨設計競賽，從8個國家與地區、191支隊伍中脫穎而出，勇奪發明類社會組金牌獎。

這項競賽在正修科技大學舉行，共有台灣、香港、韓國、新加坡、泰國、越南、柬埔寨及印尼等隊伍參賽，展出191件創新作品，領域涵蓋AI、智慧醫療、智慧製造、綠色能源、淨零碳排及循環經濟等，其中AI應用作品明顯增加。

嘉大表示，母豬發情判定直接影響配種效率及繁殖產能，目前台灣許多傳統豬場仍靠飼養人員每天逐頭觀察母豬外陰狀態及行為，不僅需要經驗，也受到巡查時間及人力限制；大型豬場母豬數量龐大，更需要投入多名人力，一旦錯過最佳配種時機，也可能延長空懷期、降低年產胎次。

陳俊吉表示，「慧眼識情」導入AI影像辨識技術，運用YOLO物件偵測模型智慧識別母豬發情狀態，協助養殖人員即時掌握母豬行為與生理徵象，提高配種判定準確性及繁殖管理效率。未來若再結合智慧監測、自動化管理及數據分析，可望減少人力負擔，推動養豬場朝智慧化、少人化及數位化轉型。

嘉大目前也正興建動物試驗場「智慧化豬舍」，規畫導入智慧化、環境控制、動物福利及高生物安全設計，並持續推動AI、智慧農業、智慧畜牧及生物科技跨域研究，期盼透過產學合作與技術移轉，讓研發成果進一步落地養殖現場。

嘉大動科系團隊於第八屆綠點子國際發明暨設計競賽勇奪發明類社會組金牌，展現智慧畜產創新研發實力。圖／嘉義大學提供
嘉大動科系團隊於第八屆綠點子國際發明暨設計競賽勇奪發明類社會組金牌，展現智慧畜產創新研發實力。圖／嘉義大學提供

「慧眼識情」作品榮獲第八屆綠點子國際發明暨設計競賽發明類社會組金牌獎狀。圖／嘉義大學提供
「慧眼識情」作品榮獲第八屆綠點子國際發明暨設計競賽發明類社會組金牌獎狀。圖／嘉義大學提供

嘉大學生於競賽現場向評審展示「慧眼識情」系統，說明人工智慧於智慧養豬管理的創新應用。圖／嘉義大學提供
嘉大學生於競賽現場向評審展示「慧眼識情」系統，說明人工智慧於智慧養豬管理的創新應用。圖／嘉義大學提供

團隊向評審介紹「慧眼識情」AI辨識系統操作流程，展現智慧畜產技術研發成果。圖／嘉義大學提供
團隊向評審介紹「慧眼識情」AI辨識系統操作流程，展現智慧畜產技術研發成果。圖／嘉義大學提供

嘉大 金牌 嘉義大學

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