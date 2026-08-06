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興大攜手科博館打造「鯨掘・骨語」特展 博物館展覽首度搬進大學

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中興大學圖書館攜手國立自然科學博物館、興大自然史博物館及創新產業暨國際學院，共同策劃「鯨掘・骨語」特展。圖／中興大學提供
中興大學圖書館攜手國立自然科學博物館、興大自然史博物館及創新產業暨國際學院，共同策劃「鯨掘・骨語」特展。圖／中興大學提供

中興大學圖書館攜手國立自然科學博物館、興大自然史博物館及創新產業暨國際學院，共同策劃「鯨掘・骨語：從恆春化石到中興標本的時空對話」特展，首度移展科博館「鯨掘」特展部分展品至大學圖書館，並結合興大自然史博物館館藏標本，以及圖書館精選海洋、古生物與考古主題書籍共同展出，打造融合標本、閱讀與數位互動的跨域展覽。

此次展出的所有化石與標本，全數為科博館與興大自然史博物館館藏的「實體真品」，展出數量約60件。從科博館「鯨掘」移展的代表性展件，包括全長達 250 公分的「短肢領航鯨」骨骼標本、鯨魚耳骨化石、古菱齒象牙齒化石及標本製作工具。

中興大學自然史博物館則展出梅花鹿標本，另也展出台灣最大型陸蟹及國寶級台灣特有種陸蟹、蛙及蛇類標本，圖書館同步規劃海洋生物、古生物及考古主題書展，結合展件與館藏，呈現自然史知識的多元面貌。

中興大學指出，展覽共規劃三大展區，第一展區為「科學家工作檯」；展示古生物學常用的挖掘、清理、測量與化石修復工具，介紹標本保存與製作過程；第二展區主題為「標本室的時空轉譯」展是興大自然史博物館多元的標本展品，展現生物的多樣性；第三展區主題為「鯨落・骨語：當生命沉默，讓骨骸低語」，以「鯨掘」特展內容為主軸，介紹恆春化石的重要發現，以及科學家如何透過化石拼湊台灣遠古海洋的樣貌。

中興大學副校長陳全木表示，圖書館不只是知識典藏的場域，更透過博物館標本、閱讀資源與數位科技的整合，讓學術研究走入校園、走向社會，打造全民共享的學習平台，讓更多人從閱讀中認識自然科學、理解台灣土地與生命演化的故事。

國立自然科學博物館館長黃文山說，透過「Bring books to life」的策展構想，讓真實化石標本與書本知識相互輝映，這不僅是頂尖學術與教育資源的深度整合，更能引導青年世代感受自然科學的深度與溫度。

中興大學圖書館攜手國立自然科學博物館、興大自然史博物館及創新產業暨國際學院，共同策劃「鯨掘・骨語」特展。圖／中興大學提供
中興大學圖書館攜手國立自然科學博物館、興大自然史博物館及創新產業暨國際學院，共同策劃「鯨掘・骨語」特展。圖／中興大學提供

博物館 大學 考古

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