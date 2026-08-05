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新北校園廣告人12強出爐 業界導師培訓實戰經驗

中央社／ 新北5日電

新北市「2026新北校園廣告人」創意影片徵件競賽，今年適逢邁入第10年，新聞局今天表示，特別邀得獎校友分享業界經驗，並結合廣告公司辦理工作坊，協助學生銜接影像產業。

新北市政府新聞局今天發布新聞表示，「2026新北校園廣告人」共有143件作品報名，創歷年新高，經初審及複選提案面試，6月底選出12強決賽團隊，暑假期間持續攜手廣告及影像製作公司辦理初階、進階工作坊，提升學生實務能力。

今年適逢競賽邁入第10年，新聞局昨天舉辦「學姊領航：從校園到廣告業界經驗實戰」講座，邀請2019年首獎及評審特別獎作品「新北制霸」團隊成員吳安綺分享。

現為「伯樂影像」共同創辦人的她，分享參與競賽、實習及創業歷程，並傳授提案技巧、品牌經營與職涯發展經驗，鼓勵學弟妹將校園創作化為未來職涯起點。

新聞局長李利貞表示，「新北校園廣告人」10年來已成為青年展現創意的重要平台，不少學生完成人生第一支廣告作品後，進一步投入影像產業。今年也持續與業界合作，安排12強團隊接受腳本指導，並參與廣告策略、AI（人工智慧）工具、創意文案、製作流程及法律素養等課程。

新聞局表示，今年共有6個縣市、28所學校學生參賽，作品聚焦「新北鮮奶幸福週」、淡江大橋等市政議題，展現創意與敘事能力。12強團隊預計9月完成作品，後續將辦理社群行銷獎票選，邀請民眾支持青年創作。

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