靜宜大學創「永續生態學院」 科技與人文並進培育新模式

靜宜大學成立「永續生態學院」，整合「生態人文學系」及「永續環境與智慧科技學士學位學程」，打造融合智慧科技與生態人文的跨域教育平台。校長楊昭順表示，面對全球淨零轉型與永續發展趨勢，高等教育肩負培育未來人才的重要責任，靜宜身為天主教大學，將環境關懷融入辦學理念，積極培育兼具科技、人文與永續素養的跨域人才，為國家永續發展與綠色轉型注入新動能。

楊昭順指出，教宗方濟各於2015年頒布「願祢受讚頌」通諭，提醒世人「萬物相互關聯」，呼籲以具體行動回應生態危機，共同守護地球家園。因應2050淨零轉型與永續發展趨勢，台灣將循環經濟列為重點政策，企業對ESG永續管理、碳盤查等專業人才需求快速增加，跨領域整合已成為高等教育的重要趨勢。

永續生態學院院長吳仁彰表示，永續生態學院非從零開始，而是整合靜宜深厚的生態人文底蘊與智慧科技優勢，打造更完整的永續人才培育體系。

靜宜大學有全台第一所「生態學系」（現為生態人文學系），長期深耕生態保育、環境教育與永續發展，累積深厚教學與研究能量。學系培育學生投入ESG永續發展、環境教育、食農教育、生態旅遊、生態文創、生態傳播、綠色療育及生態政策等領域。

「永續環境與智慧科技學士學位學程」以智慧科技為工具，聚焦資源循環、碳管理及永續治理，培養具備循環經濟、智慧科技與永續發展理念的專業人才。兩者相輔相成，共同建構科技與人文並進的跨域人才培育模式。

吳仁彰表示，環境與永續議題牽涉科技、生態、經濟、文化及社會等多元面向，永續生態學院打破傳統學科框架，整合智慧科技與生態人文，培育具跨域整合、創新思維與問題解決能力的「T型人才」，提升學生因應永續挑戰與產業變革的實務能力。

生態人文學系學生透過企業實習、研究參與及國際交流累積實務經驗，投入環境教育、生態旅遊、食農教育、ESG永續發展、生態文創及生態傳播等多元實務場域。「永續環境與智慧科技學士學位學程」學生利用暑假赴國內外企業實習及赴日本姊妹校交流，透過實務學習與國際交流，為未來升學與就業奠定扎實基礎。

楊昭順表示，靜宜大學長期深耕永續教育，在「泰晤士高等教育」（Times Higher Education, THE）2025世界大學影響力排名表現亮眼，「優質教育」（SDG4）及「減少不平等」（SDG10）勇奪全台第一，「永續城市與社區」（SDG11）名列全球第28、全台第二，展現靜宜深耕永續教育、實踐大學社會責任及永續人才培育的成果。

靜宜大學全台首創「永續生態學院」，整合生態人文與智慧科技，打造科技與人文並進的永續人才培育新模式。圖／靜宜大學提供