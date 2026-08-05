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公私立大學攜手突圍少子化 輔仁與宜蘭大學簽MOU跨域合作

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
天主教輔仁大學校長藍易振（左）今天與國立宜蘭大學校長陳威戎，代表兩校簽署「學術交流與合作備忘錄（MOU）」。圖／輔仁大學提供
天主教輔仁大學校長藍易振（左）今天與國立宜蘭大學校長陳威戎，代表兩校簽署「學術交流與合作備忘錄（MOU）」。圖／輔仁大學提供

高等教育面臨少子化、AI浪潮及產業快速轉型等多重挑戰，天主教輔仁大學今天與國立宜蘭大學簽署「學術交流與合作備忘錄（MOU）」，雙方將整合教學、研究、產學合作及人才培育資源，攜手打造跨校合作平台提升教育品質與培育跨域人才。

備忘錄由輔大校長藍易振與宜大校長陳威戎代表簽署，藍易振表示，輔大近年積極推動AI教育、國際化、永續發展及跨域人才培育，持續深化與高中、大學、企業及國際夥伴合作，宜蘭大學則在智慧農業、綠色科技、生物資源及地方創生等領域成果豐碩。

此次兩校攜手，不僅結合都會型綜合大學與區域特色研究型大學的優勢，更串聯「北北基生活圈」與「宜蘭生活圈」的重要教育資源，建立跨區域合作的新模式。

未來雙邊優先推動四大合作方向，包括：

（一）整合人工智慧教育、數位科技及跨域教學資源，共同發展AI跨域應用課程、教師研究合作及人才培育機制。

（二）無人機產業人才培育，宜蘭大學擁有全國少數完善的無人機教學與考照場域，並積極推動北方無人機產業學院；輔大理工領域具備資訊、電子、AI及智慧科技整合能力，未來雙方共同發展課程、研究及產學合作，協助培育低空經濟與智慧科技產業所需人才。

（三）智慧農業與醫療生醫整合，共同推動智慧農業、生物科技、精準健康及永續發展等跨域研究。

（四）推動EMBA跨校合作，規劃跨校選修、企業參訪、論壇交流及校友資源共享。

四大主軸之外，雙方也將持續推動學分互認、教師共同研究、文化交流及原住民族教育合作等多元合作方向，逐步建立長期且制度化的合作機制，擴大教育資源共享效益。

均有百年校史的天主教輔仁大學和國立宜蘭大學，今天正式簽署「學術交流與合作備忘錄（MOU）」，雙方將整合教學、研究、產學合作及人才培育資源。圖／輔仁大學提供
均有百年校史的天主教輔仁大學和國立宜蘭大學，今天正式簽署「學術交流與合作備忘錄（MOU）」，雙方將整合教學、研究、產學合作及人才培育資源。圖／輔仁大學提供

少子化 宜蘭大學 輔仁大學

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