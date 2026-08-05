中山醫大牙醫系跨海義診13年 深入柬埔寨偏鄉改善居民口腔健康

中山醫學大學牙醫學系今年到柬埔寨義診邁入第13年，團隊日前結合牙醫師、雲林縣樟湖國小、澎湖縣牙醫師公會，以及柬埔寨健康微笑組織（CHSO），前往柬埔寨暹粒偏鄉地區，提供口腔義診、衛教及物資援助。由於當地牙科醫療資源不足，許多居民一整年可能只有這次機會能接受治療，短短15分鐘的義診，改善當地居民的口腔健康。

今年由中山醫學大學口腔醫學院院長余權航率領16位學生跨海出發，余權航指出，柬埔寨義診團由醫療奉獻獎的傑出校友阮議賢於2013年發起，從首屆7位學生發展至今，已成為牙醫學系重要的國際服務學習傳統，累計超過百位師生投入其中。許多學生畢業成為牙醫師後，仍持續回到團隊參與服務，傳承義診經驗與精神。

今年義診團前往柬埔寨暹粒地區的小學，以及洞里薩湖上的水上教會，為居民與學童進行口腔檢查、洗牙、補牙及拔牙等治療，並透過衛教課程宣導正確的潔牙觀念，希望治療與預防雙管齊下，協助建立良好的口腔健康習慣。出發前，團隊也發起愛心物資募集，將衣物、文具、玩具等生活用品送往當地，帶給偏鄉居民更多溫暖與關懷。

擔任今年義診團學生總召的牙醫學系學生蔡昕芸表示，每位患者的診療時間平均約15分鐘，卻常是居民盼望一整年才等到的機會。服務工作雖然緊湊，但看到居民治療後安心的笑容，或是孩子們熱情地揮手、擁抱與分享珍藏的小禮物，都讓團隊深受感動。

中山醫學大學牙醫學系學生也於行前親手製作大型口腔衛教手工書，並譯成高棉文，搭配圖像與互動活動，讓不同年齡層的學童都能理解正確的潔牙方式；行前也密集訓練，與當地翻譯反覆演練，確保能完整傳達每一項知識。

蔡昕芸說，服務期間，團隊同步舉辦「口腔衛生營」與潔牙比賽，利用牙菌斑顯示劑檢視學童刷牙成果。長期合作的學校多年來推動每日潔牙，不少學童幾乎沒有牙菌斑，刷牙習慣相當良好，顯示多年深耕的潔牙教育已逐漸看見成效。

中山醫大義診團與當地翻譯老師合作，協助口腔衛教與義診順利進行，跨越語言隔閡傳遞關懷。圖／中山醫學大學提供