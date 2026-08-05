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政大辦浸潤式工作坊 實驗教育師齊聚花蓮共學

中央社／ 台北5日電

政治大學近期在花蓮舉辦「實驗教育新手村」，邀請約60名實驗教育工作者透過3天的浸潤式工作坊，暫時卸下教師身分，回歸學習者的初衷。

政大今天發布新聞稿，本月3日至5日在花蓮玉里的KIST三民國小展開「實驗教育新手村」，吸引來自全台各地約60位教育工作者齊聚縱谷。

這次工作坊規劃多門體驗課程，KIST三民國小教師將品格、歷史、人文、語言與音樂巧妙融入教學，從一個貼近生命的深刻提問「我是誰？」出發，引導學員看見孩子的名字裡藏著家人的期待與身分認同。

真人圖書館邀請多名深耕實驗教育多年之工作者與會。台北市芳和實驗中學實驗新創中心主任蕭玉潔分享，體制內學校轉型實驗教育充滿艱辛，她們嘗試推動「遠征式學習」，不盲目追求會考高分，而是扎實建立基本學力，將時間撥給專題探究與遠征活動，培養孩子帶得走的能力。

孩子的書屋副執行長陳冠儒則分享多年來陪伴鄉村孩子的歷程，透過山海課程與社區陪伴，打造以鄉村為主體的教育體系，等待每一位孩子長成自己的樣子，找到韌性與自我價值。

政大期盼透過3天的工作坊，賦予教育工作者實務知能，並提供深刻的生命滋養，為台灣教育帶來更多元蓬勃的朝氣。

政大 花蓮 實驗教育

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