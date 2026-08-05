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製茶不僅是技術 中興大學團隊將茶藝術帶進印度

中央社／ 新德里4日專電
相距超過4000公里的台灣與印度，同樣擁有淵遠流長的飲茶文化，中興大學團隊（圖）4日將台灣茶藝帶到新德里，讓印度茶道愛好者感受「茶」不僅是技術，更是門藝術。中央社
相距超過4000公里的台灣與印度，同樣擁有淵遠流長的飲茶文化，中興大學團隊（圖）4日將台灣茶藝帶到新德里，讓印度茶道愛好者感受「茶」不僅是技術，更是門藝術。中央社

相距超過4000公里的台灣與印度，同樣擁有淵遠流長的飲茶文化，中興大學團隊今天將台灣茶藝帶到新德里，讓印度茶道愛好者感受，「茶」不僅是技術，更是門藝術

中興大學師生與製茶師、茶藝家到印度交流，一行14人先到印度東北西隆（Shillong）取用當地茶菁，搭配台灣進口的設備、台灣製茶師的手藝，製出具有台灣風味的烏龍茶，並在今天於新德里進行的茶藝文化交流活動中，供印度民眾享用。

在活動中，茶藝家吳思偉介紹台灣茶藝文化與印度茶藝的異同，也藉由溫杯、製茶、醒茶、沖泡、奉茶等過程，讓印度民眾認識台灣細膩深厚的茶藝文化。

中興大學農藝系系主任陳建德接受中央社記者訪問時表示，經過多年往來，他發現台灣的技術能幫助印度製茶，印度的茶菁也能彌補台灣茶葉在數量上的不足，「希望結合來自印度的原料、來自台灣的技術，為雙方的製茶業創造出一些利益。」

陳建德提到，這次到印度，主要想瞭解印度茶的潛力，看看在製茶師用台灣的機器與技術製作的情況下，印度的茶能提升到什麼層次。

陳建德指出，此行的另一個主要目的，是讓印度人知道，製茶不只是技術，更是一門藝術，「我們讓他們體驗台灣製茶師的精神，讓他們知道怎麼樣從聞、從看、從摸，從各個角度去調整每一個製茶的步驟，讓茶變成一個好的成品。」

陳建德說：「這完全不是有SOP可以完成的，必須要有藝術家的精神，一步一步把它完成，這就是我們這次特別帶來，跟印度人想像的製茶技術不一樣的地方。」

來自台灣的茶藝家吳思偉告訴中央社記者，台灣與印度相距4000多公里，但都有喜好喝茶的傳統，茶能讓家人、朋友聚在一起，但茶不僅是一種飲料，還包含很多的文化，也包括了台灣喝茶的文化底蘊，「這次的茶藝展示，就是想讓印度人更認識台灣茶文化。」

吳思偉提到，印度人和台灣人都愛喝茶，但印度人喜歡喝像馬薩拉茶（Masala Chai）這樣有香味的茶，台灣人則喜歡品茶的本質，也就是喝起來的清香跟聞起來的香氣，「我很希望印度民眾，能藉由瞭解台灣的茶文化，也對台灣有更深的認識。」

印度茶藝愛好者卡普（Sanjay Kapur，左）4日對中興大學團隊製出的茶讚譽有加。他表示，能用阿薩姆的茶菁製出具台灣風味的茶，顯示台灣團隊對製茶工藝有精湛的掌握，並找到適合印度茶的工藝。中央社
印度茶藝愛好者卡普（Sanjay Kapur，左）4日對中興大學團隊製出的茶讚譽有加。他表示，能用阿薩姆的茶菁製出具台灣風味的茶，顯示台灣團隊對製茶工藝有精湛的掌握，並找到適合印度茶的工藝。中央社

印度茶藝愛好者卡普（Sanjay Kapur）對中興大學團隊製出的茶讚譽有加，他接受中央社記者採訪時表示，用印度西隆的茶菁製成的烏龍茶，有台灣烏龍茶的花香與果香，與（西隆的）阿薩姆茶單寧較為強烈的口感形成強烈對比，「阿薩姆茶通常較澀，甚至會有點『咬舌頭』，但（中興大學製的）這款茶卻非常順口。」

卡普指出，能用阿薩姆的茶菁製出這樣高品質的茶，顯示對製茶工藝有精湛的掌握，並找到適合印度茶的工藝，「這真的很了不起，能品嚐到這杯茶，我覺得非常高興。」

駐印度代表陳牧民接受中央社記者訪問時提到，台灣人和印度人都喜歡喝茶，但喝茶方式截然不同。中興大學的團隊用印度的茶菁，搭配台灣的機器與製茶方式，做出與台灣茶口感類似的茶，並進一步推廣台灣茶藝文化，尤其是精緻的茶藝文化，可說是台灣和印度合作的一種展現，希望未來能推廣到印度各地。

印度 藝術 新德里

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