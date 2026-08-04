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大葉大學師徒制跨領域學習 兩作品獲「綠點子」發明設設競賽3獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學資訊工程學系主任蔡渙良（左）指導碩士生江廣正，研發交流電力監控及其碳足跡盤查智慧物聯網系統。記者簡慧珍／攝影
大葉大學資訊工程學系主任蔡渙良（左）指導碩士生江廣正，研發交流電力監控及其碳足跡盤查智慧物聯網系統。記者簡慧珍／攝影

大葉大學採行學徒制，老師帶學生動手研究，電機工程學系、資訊工程學系參加第八屆綠點子國際發明暨設計競賽，兩件作品從近200支參賽隊伍脫穎而出，不但一口氣拿下鈦金獎、銀獎、評審團特別獎三獎項，分別為災害搜救、企業能源管理效率再添新利器。

大葉電機工程學系助理教授劉俊佑指導學生蘇楷文、巫翊嘉、楊成龍、林宣邑、魏子祺、王乃霖，研發「金屬獵手－具備YOLO視覺辨識與語音感知之全方位智能自走平台」榮獲鈦金獎；資訊工程學系主任蔡渙良指導碩士生江廣正，以「交流電力監控及其碳足跡盤查智慧物聯網系統」得到銀獎與評審團特別獎。

江廣正說，研發動機來自全球淨零碳排趨勢及碳管理需求，交流電力監控及其碳足跡盤查智慧物聯網系統結合AI深度學習技術，分析長期電能資料，並在偵測異常用電時發送警告通知，提升企業能源管理效率及設備維護能力，因電力監測系統要真的到戶外道路配電盤，對資工系學生而言，電力是另一個領域，幸有老師帶領下做跨領域學習．反覆測試完成作品。

指導江廣正的資工系主任蔡渙良表示，獲獎作品是國科會一年期的產學合作研究計畫「單相／三相交流電電能無線監測模組設計與實現」相關成果，應用大葉「低壓三相交流電無線電力監測模組」與「無線交流電電力監測模組」兩項發明專利技術，系統可即時監測電壓、電流、功率、用電量、功率因子及頻率等六項重要電氣參數，同時整合碳排計算，並透過Wi-Fi無線傳輸讓管理者可透過網頁或行動裝置即時掌握用電資訊。

電機系助理教授劉俊佑說明「金屬獵手－具備YOLO視覺辨識與語音感知之全方位智能自走平台」，今年2月開發，整合YOLO人工智慧影像辨識、智慧控制等技術，可識別特定物、即時將影像回傳至行動裝置，協助遠端掌握現場狀況，具備災害搜救、工安巡檢等應用潛力。

值得一提的是，交流電力監控及其碳足跡盤查智慧物聯網系統已成功應用在大葉大學智慧校園H707場域，盤查產業溫室氣體和電能碳足跡，驗證系統在實際環境中的穩定度與可靠性。

大葉大學 災害 大葉

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