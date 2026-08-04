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外國青年來台蹲點赴大葉大學 觀摩智慧醫療研究
大葉大學獲教育部優秀外國青年來台蹲點計畫（TEEP）補助，吸引菲律賓等國共12位青年，自7月底於大葉長照與智慧輔具基地展開為期3個月實習，觀摩台灣智慧醫療研究。
大葉大學今天發布新聞稿表示，醫學工程學系助理教授盧炫綸、機械與自動化工程學系助理教授傅仰傑獲補助，吸引來自菲律賓、孟加拉、越南、美國、馬來西亞、印度等優秀青年來台。
盧炫綸說，大葉大學長照與智慧輔具基地整合醫工系、機械系、職能治療學系等專業，聚焦智慧健康照護技術發展，結合前瞻生醫感測技術、邊緣運算及醫療物聯網架構，打造兼具創新與臨床應用價值的智慧醫療系統。
他說，這些青年將在實驗室接受研究訓練，學習感測系統開發、人工智慧演算法、資料分析及智慧醫療應用等技術。
盧炫綸表示，希望透過研究實習，讓國際學生了解台灣醫學工程與智慧醫療研發能量，提升跨領域整合能力與國際競爭力。
武姓越南學生說，台灣在半導體、資訊科技與智慧醫療領域具世界級研發實力，因此參與TEEP計畫到大葉大學實習，與不同國家夥伴交流研究經驗，拓展國際視野。
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