台體大排球列車首度開進嘉義縣市 巡迴7校扎根基層體育

第七屆國立臺灣體育運動大學「排球發展列車」於8月3日至7日深入嘉義縣市，巡迴朴子國中等7名學校，將大學競技資源帶進地方校園，陪伴基層學生在球場上累積實力。今天活動在朴子國中舉行，臺體大主秘陳添丁表示，「不准低頭！排球永遠是向上看的運動」，勉勵學生抬頭挺胸面對各項考驗，成為更好的自己。

活動由臺體大與嘉義縣教育展望協會共同推動，並獲朴子配天宮支持，讓排球列車首度開進嘉義縣市。課程由臺體大女子排球隊教練及學生擔任講師，依不同需求規劃基礎技術、進階訓練、分組對抗、運動防護及團隊合作課程，讓熱愛排球的孩子享有高品質學習機會。

教練陳裕安指出，排球教育從來不只是技術訓練，更重要的是培養紀律、團隊合作與面對挫折的能力。

嘉義縣教育展望協會理事長莊素鍾表示，能邀請臺體大排球列車前進嘉義7校，不只是一次暑期營隊，更是跨教育階段攜手合作的重要里程碑。

朴子國中校長黃雪惠感謝配天宮董事長蔡承宗長期關注地方公益與教育發展，支持巡迴活動順利成行，讓宗教文化與體育教育共同匯聚善的力量，陪伴孩子健康成長。臺體大排球列車持續跨越縣市，把一顆排球化作串連校園與社會的橋梁，讓運動教育種子在嘉義7所校園持續萌芽，為台灣基層排球扎根寫下新篇章。

臺體大攜手嘉義教育界與配天宮，5天排球列車扎根7所學校。圖／讀者提供

臺體大攜手嘉義教育界與配天宮，5天排球列車扎根7所學校。圖／讀者提供