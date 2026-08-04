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28名大學教授赴美重新當學生 台師大辦理EMI教師移地培訓

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學EMI教學資源中心於今年7月下旬，攜手美國德州大學奧斯汀分校辦理第3屆EMI教師移地培訓。圖／台師大提供
國立台灣師範大學EMI教學資源中心於今年7月下旬，攜手美國德州大學奧斯汀分校辦理第3屆EMI教師移地培訓。圖／台師大提供

國立台灣師範大學EMI教學資源中心於今年7月下旬，攜手美國德州大學奧斯汀分校辦理第3屆EMI教師移地培訓，28名台灣大專校院教師來自全台13所學校，今年暑假赴美國德州參與教師協作，將國際研習經驗轉化為可實踐的教學策略。

台師大2025年獲教育部認證為雙語標竿大學，並成立EMI教學資源中心，提供全台大專校院雙語大學計畫諮詢與教師專業發展服務，先後與德州大學奧斯汀分校、哥倫比亞大學及澳洲新南威爾斯大學合作，依台灣教師需求規畫海外培訓。

台師大說，本屆教師橫跨教育、人文藝術、社會科學、商管、自然科學、資訊、工程、醫藥衛生、社會福利及航太等領域。課程由UT Austin的國際處與台師大EMI教學資源中心共同發展，教師出發前先完成線上課程，理解如何回應學生不同的語言與文化背景；抵達UT Austin後，再進行學術英語口說與寫作、整體課程設計、課堂觀察、專題工作坊及教學演示。

台師大表示，培訓全面採用台師大EMI教學資源中心研發的教案格式與觀課工具，將課程目標、專業內容、語言支援、互動活動及評量方式整合於同一套設計架構。教師在小班討論、同儕回饋與反覆修正中，把抽象的EMI原則轉化為提問、任務或語言鷹架。

且回應前兩屆教師需求，今年特別增加生成式AI課程時數。教師Sarah Episcopo帶領台灣教師運用AI撰寫教案、發展教材、設計語言支援與課堂任務；Eric Uphoff則引導教師掌握專業內容、語言支援與互動設計之間的平衡；Dr. Michael Smith則從學習動機切入，協助教師營造更具支持性的課堂。課程最後，每位教師必須整合兩周所學進行教學演示，並完成課程設計後返回台灣。

中原大學生物醫學工程學系副教授陳民樺表示，海外EMI培訓十分「接地氣」，從行前線上課程到現場討論、觀課與回饋，不只理解理論，更反覆練習如何應用於教學。

台師大EMI教學資源中心執行長劉美慧表示，EMI教師專業發展不應止於短期海外培訓，而要透過培訓前、中、後的系統性支持，讓國際學習經驗轉化為可實踐、可擴散、可持續優化的教學成果。返台後，教師將接續參與教案優化、課堂實作、公開觀議課及跨校社群。

台師大 赴美 學生

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