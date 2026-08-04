台大最新傑出校友出爐！陳慧遊、謝清江等九人當選

台灣大學115年度傑出校友名單出爐。經傑出校友遴選委員會審慎評選，今年共有9位校友獲選，涵蓋人文藝術、學術、工商、社會服務及綜合等五大類別，包括中央研究院院長陳建仁、有「大掌櫃」之稱的前台積電資深副總何麗梅、壽險公會理事長陳慧遊、聯發科前副董事長暨總經理謝清江等人，將於11月15日校慶典禮公開表揚。

本次於工商類共有三位校友獲選，包括海英俊、梁茂生及謝清江。海英俊曾任台達電子董事長，帶領企業深耕高效率電源管理、智慧製造及ESG永續治理；梁茂生為志聖工業董事長，長期投入石化、化工及半導體設備產業，對台灣電子製造設備發展貢獻卓著；謝清江為達發科技董事長，曾任聯發科技副董事長暨總經理，參與公司核心產品發展及全球布局，協助聯發科躍居全球重要IC設計公司之一。

社會服務類由壽險公會理事長陳慧遊獲選。除推動保險產業發展外，他也投入金融保險產業多年，歷任多項重要職務，累積豐富的企業經營與金融管理經驗。擔任壽險公會理事長以來，秉持「保險守護社會」理念，積極凝聚會員公司共識，促進產官學交流合作，推動保險制度精進，致力打造兼具公平、創新與永續的保險發展環境。

學術類共有兩位校友獲選，包陳建仁及陳騮。陳建仁現任中央研究院院長、中央研究院院士，為國際知名流行病學家，曾任副總統、行政院院長及中研院副院長，長期投入流行病學、環境健康及公共衛生研究，在烏腳病、肝癌研究及重大傳染病防治等領域享譽國際。陳騮則是國際知名電漿物理學家，曾任美國普林斯頓大學教授及中央大學講座教授，在國際學界具有重要地位。

綜合類則由何麗梅及黃日燦獲選。何麗梅曾任台積電財務長，歷任企業策略及永續相關管理職務，長年推動財務治理、企業永續及全球化布局，對台積電建立國際競爭優勢及完善公司治理制度貢獻卓著。黃日燦為國際知名企業併購法律專家，曾任眾達國際法律事務所（Jones Day）大中華區主持律師。

在人文藝術類方面，由王美琴（筆名零雨）當選。為台灣知名現代詩人，曾赴美國威斯康辛大學攻讀碩士，歷任哈佛大學訪問學者、國立宜蘭大學教師，並獲聘為榮譽講座教授，長年耕耘台灣現代詩創作與文學教育。

台大表示，115年度傑出校友將於11月15日校慶典禮接受公開表揚，期盼透過傑出校友典範，激勵更多青年學子勇於追求卓越，持續為社會創造正向影響。