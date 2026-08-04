嘉南藥大師曾楷勛贏環球廚藝聯盟挑戰賽總冠軍 總統賴清德召見

嘉南藥理大學餐旅管理系教師曾楷勛參與台灣廚藝美食協會代表台灣參加「2026第五屆 GCCM 環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」，贏得「同場最高分金牌總冠軍」與「最佳展示台冠軍」雙料金牌！曾楷勛個人以獨創料理「蔥醬燒蘑菇雞肉派」或全場最高分。校長張翊峰陪同昨天到總統府、總統賴清德召見肯定為國爭光。

GCCM賽事採團體累積分賽制，巡迴賽4月首場在馬來西亞東馬砂勞越，關鍵決賽七月面對新加坡、馬來西亞、越南、香港、巴基斯坦及中國等11國、800廚藝高手，運用樹子、蠶豆、雪菜、九孔鮑、屏東檸檬、桂丁土雞及醬鹵花生等台灣在地食材，巧妙結合台菜風味與現代烹調技術，擊敗前兩場奪冠的新加坡隊，拿下第三場金牌與總冠軍。

曾楷勛出身嘉藥餐旅系，也是世界廚師聯合會認可國際廚藝評審，平時忙於教學、不辭辛勞每周北上與隊友高強度集訓，這次勇奪全場最高分的「蔥醬燒蘑菇雞肉派」，就是以「台菜西吃」手法，西式低溫舒肥烹調鎖住桂丁土雞胸肉鮮美，呈現極致細緻軟嫩的慕斯口感，驚豔國際評審。

曾楷勛表示，2012年就讀嘉藥時，參加人生首場世界廚師聯合會認證新加坡國際賽，就此開啟國際視野，擔任教職先後帶領學生征戰上海、泰國、韓國、印尼、馬來西亞及新加坡等國，累積十多場國際大賽經驗，「只有現場實際操練與高壓競技，才能突破課堂框架、真正提升自我實力」。

張翊峰表示，曾楷勛老師能代表台灣抱回國際賽雙金總冠軍，是實至名歸的「嘉藥之光」，也證明嘉藥餐旅系的教學品質與師資實力已達國際頂尖水準，學校一直鼓勵師生走入國際，取得豐富的實戰經驗，培養更多具備國際競爭力的餐飲人才。

嘉南大學餐旅系老師曾楷勛贏得環球廚藝聯盟挑戰賽雙金、總冠軍，總統賴清德召見。圖／曾楷勛提供

嘉南大學餐旅系老師曾楷勛贏得環球廚藝聯盟挑戰賽雙金、總冠軍，總統賴清德召見。圖／曾楷勛提供

嘉南大學餐旅系老師曾楷勛贏得環球廚藝聯盟挑戰賽雙金、總冠軍，總統賴清德召見。圖／曾楷勛提供