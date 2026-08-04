快訊

父母為省錢冷氣調弱風 業者實測結果「反而更耗電」風向也有差

青年撞賓士新車要賠5個月薪水 車主一句話免賠還有最暖結局

台積電出手了！宣布捐2.5億日圓援助熊本震災 加碼發起員工募款

聽新聞
0:00 / 0:00

世新大學第7屆傑出校友星光熠熠 徐若瑄、林心如、温昇豪入列

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
徐若瑄獲選第七屆世新大學傑出校友，長年橫跨影視、音樂與創作領域，專訪中分享多年累積的表演與創作經驗。圖／世新大學提供
徐若瑄獲選第七屆世新大學傑出校友，長年橫跨影視、音樂與創作領域，專訪中分享多年累積的表演與創作經驗。圖／世新大學提供

世新大學今公布第七屆傑出校友得主，30名校友橫跨多元領域，此次獲獎名單中，包括徐若瑄林心如、温昇豪、伍思凱等在影視與音樂界具代表性的校友，將於10月11日舉行的頒獎典禮。

世新大學表示，第七屆傑出校友徐若瑄、林心如在影視表演領域各有亮眼成績，温昇豪兼具演出與製作視角，伍思凱則在華語音樂創作與演唱領域累積深厚實績。校友在不同內容產業持續深耕，讓本屆名單從影視音延伸至更多專業領域，展現更完整的人才輪廓。

世新大學也說，本屆得主也橫跨實務傳播產業。瀚草文創事業董事長湯昇榮是國內金獎與話題影視作品的重要推手，代表作包括《化外之醫》、《聽海湧》、《誰是被害者》、《火神的眼淚》、《茶金》、《模仿犯》等；導演葉天倫跨足編導、演藝與監製，作品《雞排英雄》、《大稻埕》寫下票房紀錄。

另外，三立媒體集團總經理高明慧主導《大嘻哈時代》、《全明星運動會》等節目製作，並推動媒體數位轉型；國立教育廣播電台主持人陳端慧則接以藝術文化節目與主持表現獲廣播金鐘獎肯定。

世新大學也出，傑出校友影響力也延伸至公共事務、金融、觀光與學術領域。交通部觀光署署長陳玉秀、台灣金融研訓院院長高一誠、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、國立空中大學校長許立一，分別在公共服務、金融專業、觀光創新與高教現場累積深厚成績。其餘得主包括學術類劉坤億；傳播類柯汶利、徐漢強、阮慕驊；文藝體育類季聲珊、歐潔、丁度嵐；社會服務類許淑華、吳琪銘；工商類戴震、許文南、顧奎民、王瑞琛、許雨婕、吳文和、林聖喆；以及童人美、胡明揚等。

世新大學即將迎接建校70周年，今年校慶以「風華七十，傳世新章」為主軸，串聯10月11日校友返校日與第七屆傑出校友頒獎典禮、10月14日高教國際論壇與校慶小巨蛋之夜，開放頒獎典禮報名與小巨蛋之夜索票。

第七屆世新大學傑出校友温昇豪。圖／世新大學提供
第七屆世新大學傑出校友温昇豪。圖／世新大學提供

林心如兼具演員與製作人身分，獲選第七屆世新大學傑出校友。圖／世新大學提供
林心如兼具演員與製作人身分，獲選第七屆世新大學傑出校友。圖／世新大學提供

世新大學 徐若瑄 林心如

延伸閱讀

中山醫大新舊校長交接 新校長林俊哲提出五大治校方向

靜宜大學新任校長就職 楊昭順接任打造AI、跨域與永續新世代大學

天逸集團獲大陸金舵獎的「最佳跨境金融領軍企業」

「富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」 串聯跨界力量 讓善意更具影響力

相關新聞

管中閔退休 曬識別證加註4個字：以後就要社會大眾多多照顧了

台大前校長管中閔正式退休，他在臉書PO出AI生成的椰林大道鞠躬照的示意圖，以及原識別證的照片旁被加註「退休人員」字樣。他寫下，「以後就要社會大眾多多照顧了」。

世新大學第7屆傑出校友星光熠熠 徐若瑄、林心如、温昇豪入列

世新大學今公布第七屆傑出校友得主，30名校友橫跨多元領域，此次獲獎名單中，包括徐若瑄、林心如、温昇豪、伍思凱等在影視與音樂界具代表性的校友，將於10月11日舉行的頒獎典禮。

亞洲大學攜手2企業 開半導體專班

ＡＩ與半導體產業人才需求大，亞洲大學為此與矽品、菱生兩公司合作，開設「半導體國際連結創新賦能計畫」人才專班。課程由政府補助，學員免繳學費，且不限科系背景，採「先面試、後培訓」模式，通過企業面試並完成訓練的學員，可直接取得全職工作機會，讓企業用人與學生就業可接軌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。