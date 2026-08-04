世新大學第7屆傑出校友星光熠熠 徐若瑄、林心如、温昇豪入列

世新大學今公布第七屆傑出校友得主，30名校友橫跨多元領域，此次獲獎名單中，包括徐若瑄、林心如、温昇豪、伍思凱等在影視與音樂界具代表性的校友，將於10月11日舉行的頒獎典禮。

世新大學表示，第七屆傑出校友徐若瑄、林心如在影視表演領域各有亮眼成績，温昇豪兼具演出與製作視角，伍思凱則在華語音樂創作與演唱領域累積深厚實績。校友在不同內容產業持續深耕，讓本屆名單從影視音延伸至更多專業領域，展現更完整的人才輪廓。

世新大學也說，本屆得主也橫跨實務傳播產業。瀚草文創事業董事長湯昇榮是國內金獎與話題影視作品的重要推手，代表作包括《化外之醫》、《聽海湧》、《誰是被害者》、《火神的眼淚》、《茶金》、《模仿犯》等；導演葉天倫跨足編導、演藝與監製，作品《雞排英雄》、《大稻埕》寫下票房紀錄。

另外，三立媒體集團總經理高明慧主導《大嘻哈時代》、《全明星運動會》等節目製作，並推動媒體數位轉型；國立教育廣播電台主持人陳端慧則接以藝術文化節目與主持表現獲廣播金鐘獎肯定。

世新大學也出，傑出校友影響力也延伸至公共事務、金融、觀光與學術領域。交通部觀光署署長陳玉秀、台灣金融研訓院院長高一誠、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、國立空中大學校長許立一，分別在公共服務、金融專業、觀光創新與高教現場累積深厚成績。其餘得主包括學術類劉坤億；傳播類柯汶利、徐漢強、阮慕驊；文藝體育類季聲珊、歐潔、丁度嵐；社會服務類許淑華、吳琪銘；工商類戴震、許文南、顧奎民、王瑞琛、許雨婕、吳文和、林聖喆；以及童人美、胡明揚等。

世新大學即將迎接建校70周年，今年校慶以「風華七十，傳世新章」為主軸，串聯10月11日校友返校日與第七屆傑出校友頒獎典禮、10月14日高教國際論壇與校慶小巨蛋之夜，開放頒獎典禮報名與小巨蛋之夜索票。

第七屆世新大學傑出校友温昇豪。圖／世新大學提供