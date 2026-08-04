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管中閔退休 曬識別證加註4個字：以後就要社會大眾多多照顧了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大前校長管中閔正式退休。聯合報系資料照
台大前校長管中閔正式退休。聯合報系資料照

台大前校長管中閔正式退休，他在臉書PO出AI生成的椰林大道鞠躬照的示意圖，以及原識別證的照片旁被加註「退休人員」字樣。他寫下，「以後就要社會大眾多多照顧了」。

管中閔在臉書發文，他表示，退休生效前註銷了原來的識別證，且原識別證的照片旁被加上幾個字：退休人員，也去區公所辦了健保轉入，「現在沒雇主了」。

網友留言，「辛苦管教授」、「恭喜榮退！風雨如晦、雞鳴不已，謝謝您是大學的脊梁」、「硬脊梁骨的管校長繼續挺進」、「校長這幾年辛苦了，謝謝」、「長袖一拂。御風而去逍遙遊！大眾照顧。如逢選舉票投您」、「以前校長照顧台灣，現在輪到台灣需照顧校長了」、「永遠的管爺，讀書人的風骨」、「太棒了，退休後有更多的時間， 做你想做的事」、「謝謝管老師對學界的付出」、「謝謝您為台灣教育界的付出」、「恭喜校長第二人生啟動」。

管中閔 退休 照顧

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