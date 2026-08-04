亞洲大學攜手2企業 開半導體專班

ＡＩ與半導體產業人才需求大，亞洲大學為此與矽品、菱生兩公司合作，開設「半導體國際連結創新賦能計畫」人才專班。課程由政府補助，學員免繳學費，且不限科系背景，採「先面試、後培訓」模式，通過企業面試並完成訓練的學員，可直接取得全職工作機會，讓企業用人與學生就業可接軌。

校長蔡進發表示，ＡＩ與半導體已不只是理工科學生的專業選項，其應用已深入智慧醫療、企業管理、創意設計、數位傳播及智慧製造等領域，大學教育應該協助學生及早掌握產業趨勢，透過跨域學習、專業實作及產學合作，把興趣轉化為職場所需的能力。

蔡進發指出，為降低學習門檻，亞大暑假同步開設「半導體科技與應用」及「人工智慧基礎與多媒體應用初探」兩門免費課程，並與矽品合作，在校內建置高教體系首座半導體封裝類產線實作平台，以及成立ＡＩ半導體基地及ＡＭＤ邏輯與運算實驗室，並與ＭＩＴ、設備商及歐美大學名校合作，持續擴充半導體設計、封裝測試與智慧製造量能。

他說，選填志願是選擇未來四年的學習資源與職涯方向，從入學前的免費先修、在校跨域學習、產線實作，到人才專班及就業銜接，亞大正把「學什麼」與「未來能做什麼」連成完整路徑，讓不同科系背景的學生，都有機會跨進ＡＩ與半導體產業。