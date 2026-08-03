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中原大學何黛雯獲傑出建築師 北一女光復樓等建築修復縫補土地記憶

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
何黛雯受獎時說，這分榮譽源自母校中原大學建築學系所賦予的人文涵養與專業啟發。圖／中原大學提供
何黛雯受獎時說，這分榮譽源自母校中原大學建築學系所賦予的人文涵養與專業啟發。圖／中原大學提供

內政部日前舉辦中華民國傑出建築師獎頒獎，中原大學建築學系暨設計學博士班博士、建築師何黛雯獲表揚，她長期深耕文化資產保存、歷史建築修復與再生，秉持「修復式韌性設計」理念，透過建築實踐縫補土地環境、歷史記憶與人際關係，成就獲建築界高度肯定，也彰顯中原建築教育重視人文關懷、實務精神與社會責任的特色。

中原大學表示，中華民國傑出建築師獎是官方頒發的最高榮譽，何黛雯受獎時說，這分榮譽源自母校中原大學建築學系所賦予的人文涵養與專業啟發，在中原養成的素樸熱情與環境關懷，也支持她走過20年的建築與文化資產修復設計實踐的旅程。

國土管理署指出，何黛雯長期投入文化資產保存與再生，擅長將歷史建築進行「空間敘事轉譯」，使建築成為一座座「流動的博物館」，她認為修復不只是技術層面，更是對場所記憶、情感與生活世界的多重修復，代表作品如「八德中正堂歷史建築修復及再利用工程」、「北一女古蹟光復樓修復」。

何黛雯在中原大學以五年設計總成績第一名自建築學系畢業，作品「現代動物方舟」從人與環境生態的關係出發，在恩師黃承令教授指導下，首次採用「空間敘事」作為設計方法。她表示，中原建築教育教會她的不僅僅是構造技術與繪圖工程，更讓她理解人與環境、土地記憶之間的連結，並將建築視為一種「社會行動」與「社會關係的縫補」。

畢業後，何黛雯投入建築實務現場，涵蓋921震災重建、大型醫療建築與都市規畫、圖書館與文化場館、校園空間，以及文化資產修復與都市再生等領域。2011年，何黛雯重返母校中原大學設計學院攻讀博士，2022年取得設計學博士學位，研究提出以關懷倫理為基礎的「修復式設計」方法，將文化資產修復延伸為縫補土地環境、歷史記憶及人際關係的實踐。

她參與的北一女中光復樓修復工程，獲得台北市政府台北老屋新生大獎評審團大獎、文化資產修復譽揚獎及公共工程卓越獎；八德中正堂歷史建築修復再生案獲遠東建築獎肯定；她也是台灣女建築家學會共同發起人並曾任第四屆理事長，推動建築專業、文化資產保存及公共對話。

2012年起何黛雯回到中原大學建築學系兼任授課，她表示，這十多年來每周回到母校與青年學生共伴共學、指導畢業設計，是建築生涯中最具溫度的光景。未來，她期許自己持續成為「時空的修補者與社會行動者」，將實務經驗與跨域視野帶回教育現場。

中原大學設計學院院長陳宇進表示，何黛雯長期深耕文化資產保存與歷史環境修復，並投入母校建築系歷史保存課程，引導學生思考歷史、土地與人的關係，透過公眾參與及場所記憶修復，回應歷史環境與建築保存課題。她的專業實踐，充分展現中原建築系校友除致力現代建築研究與創作外，也為文化環境保存開創創新的實踐路徑。

何黛雯建築師（右）獲中華民國傑出建築師獎，於典禮現場與內政部政務次長董建宏（中）及合作夥伴林雅萍建築師（左）合影。圖／中原大學提供
何黛雯建築師（右）獲中華民國傑出建築師獎，於典禮現場與內政部政務次長董建宏（中）及合作夥伴林雅萍建築師（左）合影。圖／中原大學提供

中原大學 建築師

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