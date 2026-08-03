為何不是斗六？台師大高中選址掀議 張麗善：高鐵特區設校是未雨綢繆

雲林縣與台灣師範大學合作將在高鐵雲林特定區設置縣立台灣師大高中，消息曝光後，地方正反聲音都有，有人擔心少子化生源不足，也有人質疑為何選址虎尾而不是斗六。雲林縣議長黃凱今在臨時會要求縣長張麗善說明推動理念，張麗善強調，高鐵雲林特定區未來可容納約4.7萬人，設校不僅是未雨綢繆，更是對下一代教育與城市發展應盡的責任。

張麗善今在議會答詢時表示，高鐵雲林特定區未來可容納約4.7萬人，目前設籍人口已逾9300人，因應區域發展與人口成長的教育需求，高鐵雲林特定區都市計劃面積近422公頃，當時即留有文小、文中3處預定地，縣府引進台師大成熟的師資培育與教育資源設校，不僅是未雨綢繆，更是對下一代教育與城市發展應盡的責任。

張麗善說，雲林縣每年有近千名學生赴外縣市就學，人才外流嚴重，縣政府透過與台灣師範大學合作設校，可以提供縣內學生多元優質的升學選擇，也能吸引鄰近縣市學生前來就讀，進一步提升雲林教育競爭力，形成教育人才與地方發展的良性循環，同時縮短城鄉差距。

至於外界關心的近20億元設校經費從何而來，張麗善表示，縣府除積極向中央爭取經費，也依照工程進度，採分四年編列預算支應，兼顧縣政建設及財政紀律不影響年度整體財政。至於學校設立後的人事辦公經費，將依據學校實際招生規模及班級數法定員額編制逐年編列預算支應。

張麗善強調，雖然現在面臨少子化，但是每一個孩子，都是國家未來非常重要的人才，投資教育就是投資雲林的未來，縣政府攜手國立台灣師範大學，打造兼具前瞻性、特色化與國際競爭力的新世代學校，為地方發展奠定長遠的人才基礎，這才是有為政府負責任的態度。