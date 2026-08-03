鄭立彬領軍明日之星 展現國樂新秀集訓成果

培育國樂新生代國際視野與專業合奏能力，台北市立國樂團第二屆「明日之星國樂團」集訓完成，「璀璨星聲Ⅱ」音樂會由台北市立國樂團團長鄭立彬擔任指揮，帶著國樂新秀走向新世界。

鄭立彬表示，很多國樂學生從小就是比賽、校內演出，但從來沒有在一週之內面對高密度排練與演出的環境，希望可以打造這樣一個傳承平台。鄭立彬強調，國樂不能一直在自己的小圈圈打轉，「我們要帶著國樂年輕人往世界走。」

悠遊於國樂與西樂之間，鄭立彬是少見雙棲指揮，他表示當前台灣國樂學生最缺乏的不是樂器技巧，而是「在高度壓力中合奏的經驗」、「對於專業合奏的認知」及「國際對話的能力」，「我們的夏令營可以加強這一點。」

根據北市國發布的新聞資料，這次邀請三名國樂名家擔任大師班講師、音樂會獨奏，並與青年學員同台演出。其中二胡名家黃晨達現任新加坡藝術大學南洋藝術學院教授兼華樂系主任，曾任新加坡華樂團高胡副首席逾十年，教學與演奏經驗豐富。

笛子演奏家詹永明現任上海音樂學院民樂系教授、博士生導師，被譽為「神奇的魔笛」及「穿透海峽的第一聲笛音」，為當今笛壇傑出代表人物。柳琴名家陳怡蒨現任國立台南藝術大學中國音樂學系專任副教授、當代藝林樂集藝術總監，曾任香港中樂團全職柳琴樂師，實戰經驗豐富。

音樂會曲目包括蘇文慶「雲湧阿里山」；張曉峰、朱曉谷的二胡敘事曲「新婚別」；詹永明與楊春林編曲的「蘭花花」笛子協奏曲」；孔志軒「赤壁」柳琴協奏曲等，最後則以彭修文幻想曲「秦．兵馬俑」壯盛作結。名家名曲將展現這群國樂新星的演奏實力和集訓成果。

今年「明日之星國樂團」夏令營隊共徵選進68名優秀學員，成員年齡層分布極廣且串聯海內外具國際多元性，其中國中生25名、高中職32名、大學生10名以及研究生1名。來自台灣有59名，香港4名、美國2名、中國1名、新加坡1名以及英國1名。

「璀璨星聲Ⅱ」音樂會將於8月4日在台北國家音樂廳，8月5日在中壢藝術館音樂廳，8月6日在台南文化中心演藝廳演出。