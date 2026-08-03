金門大學交棒 洪集輝接第5任校長 拋4大願景打造金門智庫

國立金門大學今天下午舉行第五任校長交接典禮，由卸任校長陳建民將校務發展的重責大任，正式交接予新任校長洪集輝，來自中央、地方、海內外僑界及旅台鄉親數百位貴賓齊聚校園，共同見證金大邁入新階段。

洪集輝接下校長印信後表示，未來將以「承載歷史重量，開創永續未來」為辦學主軸，延續歷任校長奠定的基礎，結合金門歷史文化、海洋特色與僑鄉資源，深化大學社會責任（USR），讓金大不只是培育人才，更成為地方治理與區域發展的重要智庫。

他也提出未來校務發展四大方向，包括「樂齡生活」、「海洋治理」、「僑鄉大學」及「永續島嶼」，希望透過跨域合作與國際交流，回應高齡化、海洋永續及島嶼發展等課題，打造兼具地方特色與國際視野的永續大學。

典禮現場冠蓋雲集，包括立委陳玉珍、副縣長陳龍安、縣議會議長洪允典、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、前法務部長邱太三、昇恆昌董事長江松樺，以及中央駐金機關、各大專院校、地方政商界、旅台同鄉會及海外僑界代表都到場觀禮，展現各界對金大的高度重視。

卸任校長陳建民回顧8年任期表示，感謝全體教職員生一路支持，任內成功爭取高教深耕、璀璨雙星、USR及新南向等多項計畫經費，增設兩個博士班，建立完整學、碩、博士學制，並推動學生宿舍新建及校園設施改善，為金大發展奠定穩固基礎，也相信新團隊將帶領學校再創高峰。

洪集輝也感謝中央、地方政府及海內外鄉親長年支持，尤其海外金門僑親促成「楊忠禮理工學院」、「黃祖耀人文社會學院」、「黃進益管理學院」及「林國欽健康護理學院」四個冠名學院成立，成為金大持續精進的重要後盾。

立委陳玉珍致詞時兩度稱洪集輝是自己的「學長」，並回憶金門技術學院升格為金門大學的歷程。她表示，金大的成長是歷任校長共同努力的成果，以「金門」為名的大學，更應肩負地方智庫角色，立足兩岸、放眼世界，持續培育人才、協助地方發展。

議長洪允典則以洪氏宗親會理事長身分表示，今天也是以「洪集輝家長」的雙重角色出席，看到洪家子弟接掌金大校長，全體洪家人都與有榮焉，期待洪集輝帶領金大持續向前，成為金門發展的重要力量。

旅台鄉親也持續以行動支持金大，台灣金門同鄉會總會創會總會長李台山、前總會長楊維居及現任總會長蔡少雄，代表總會再捐100萬元充實「旅台金門同鄉會會員暨子女入學獎助學金」基金，累計捐款已超過400萬元，希望拋磚引玉，號召更多人投入教育。

國立金門大學今天下午舉行第五任校長交接典禮，新任校長洪集輝（左）致贈紀念品給卸任校長陳建民，感謝他這8年來的付出。記者蔡家蓁／攝影

國立金門大學今天下午舉行第五任校長交接典禮，立委陳玉珍致詞時兩度嘴甜稱洪集輝是自己的「學長」，直言他任重道遠。記者蔡家蓁／攝影

台灣金門同鄉會總會創會總會長李台山（右一）、前總會長楊維居（左二）及現任總會長蔡少雄（左一），代表總會再捐100萬元充實「旅台金門同鄉會會員暨子女入學獎助學金」基金，由校長洪集輝代表接受。記者蔡家蓁／攝影

國立金門大學今天下午舉行第五任校長交接典禮，議長洪允典則以洪氏宗親會理事長身分表示，今天也是以「洪集輝家長」的雙重角色出席，看到洪家子弟接掌金大校長，全體洪家人都與有榮焉。記者蔡家蓁／攝影