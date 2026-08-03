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U.S. News全球大學排名 靜宜大學電腦科學領域綜合型大學私校第2

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
美國「U.S. News & World Report」公布全球最佳大學排名，靜宜大學電腦科學領域榮登綜合型大學私校第2。圖／靜宜大學提供
美國「U.S. News & World Report」公布全球最佳大學排名，靜宜大學電腦科學領域榮登綜合型大學私校第2。圖／靜宜大學提供

美國「U.S. News & World Report」日前公布2026–2027年度全球最佳大學排名（Best Global Universities Rankings），本年度評比涵蓋全球超過100個國家及地區、2250所大學。靜宜大學在電腦科學（Computer Science）領域表現佳，登全台第8名、綜合型大學私校第2。

U.S. News全球最佳大學排名為國際間具代表性的大學評比之一，透過書目計量資料及研究指標，綜合評估各大學的研究表現、學術影響力及國際合作成果，是全球高等教育研究能量的重要參考指標。

靜宜大學校長楊昭順表示，此次排名對學校研究成果的肯定，更反映學校長期投入AI教育、跨域整合及人才培育的成果逐步展現。隨著人工智慧快速發展，產業對資訊人才的需求已從單一技術能力提升至跨域整合、創新應用及解決問題的能力。為此，資訊學院積極優化課程內容、精進教學設計，強化學生跨域整合與實務應用能力，培育兼具專業能力、跨域思維與實務經驗的新世代資訊人才。

靜宜大學資訊學院院長劉國有指出，面對政府推動「AI新十大建設」，資訊學院以「AI為本、創新為用」為核心理念，將人工智慧、生成式AI、資料科學、智慧聯網及資訊安全等新興技術融入教學，整合資訊工程、資訊管理、晶片設計、人工智慧應用及資料科學暨大數據分析與應用等專業領域。為深化AI跨域人才培育，靜宜大學建構「AI+學院」發展藍圖，聚焦智慧醫療、智慧物聯網、智慧實境、智慧數據科學及智慧晶片等跨域應用，培育兼具理論基礎、實務能力與國際視野的資訊人才。

為提升學生實務能力，資訊學院建置多元特色培育基地，包括結合人工智慧、AR/VR及3D遊戲設計的「極客魂」基地、培育程式設計競賽人才的「競技程式培力基地」，及聚焦雲端技術、資訊安全、伺服器管理與駭客攻防的「行雲者研發基地」。透過專題實作、跨域學習及競賽培訓，培養學生解決問題與創新應用能力。

資訊學院也積極深化產學合作，建立完善的企業實習制度。114學年度已與66家企業合作，提供350多個企業實習名額，合作領域涵蓋人工智慧、半導體、資訊服務、智慧製造、金融科技及醫療資訊等產業，讓學生在學期間即能累積實務經驗，縮短學用落差。

資訊學院設置資訊專業證照暨培訓中心，輔導學生取得ICDL、iPAS、Cisco、TOC等國內外專業證照，並結合UCAN職能診斷、企業參訪、履歷健診、校園徵才及職涯講座等機制，建立從學習、實作、實習到就業的完整培育模式，全面提升學生職場競爭力。

劉國有說，未來資訊學院將持續深化AI教育、跨域創新及國際合作，培育兼具專業能力、實務經驗與國際視野的新世代資訊人才，為台灣AI產業發展及數位轉型貢獻力量。

靜宜資訊學院建置多元特色培育基地，透過實作、競賽培訓及跨域學習，提升學生創新應用能力。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院建置多元特色培育基地，透過實作、競賽培訓及跨域學習，提升學生創新應用能力。圖／靜宜大學提供

靜宜資訊學院建構「AI+學院」發展藍圖，聚焦AI跨域應用，培育具跨域整合能力的資訊人才。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院建構「AI+學院」發展藍圖，聚焦AI跨域應用，培育具跨域整合能力的資訊人才。圖／靜宜大學提供

靜宜資訊學院長期深耕AI教育、跨域整合與人才培育，此次排名展現教學與研究成果。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院長期深耕AI教育、跨域整合與人才培育，此次排名展現教學與研究成果。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 大學排名 私校

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