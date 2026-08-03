大專資訊應用競賽創新報名開跑 聚焦資安、AI

教育部與數發部主辦的2026大專校院資訊應用服務創新競賽即日起開放報名，競賽分為「資安應用組」、「教育AI組」等4主題，鼓勵學生發展創新服務與應用成果。

教育部今天發布新聞稿指出，為培育數位創新人才，教育部與數位發展部共同主辦「2026第31屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，鼓勵學生透過跨域合作與實務應用，提出具創新性、可行性及社會影響力的解決方案，報名資訊可上網參考（https://innoserve.tca.org.tw/）。

教育部表示，面對AI、數位轉型及資訊安全快速發展的趨勢，培養學生運用科技解決問題的能力已成為高教的重要目標；為引導學子投入教育創新及資安人才培育，競賽設立「教育開放資料組」、「資安應用組」、「資安技術組」、「教育AI組」等4項主題組別，鼓勵學生發展兼具創意與實用價值的創新服務與應用成果。

「教育開放資料組」鼓勵團隊善用教育開放資料，發掘資料價值並提出創新應用服務；「資安應用組」聚焦資安解決方案於教育、生活及產業場域的實際應用；「資安技術組」著重於資訊安全技術研發與創新突破；「教育AI組」期待學生結合AI，發展智慧學習、教學輔助及教育管理等創新應用。

教育部提到，大專校院資訊應用服務創新競賽除了提供學生展現專業能力的舞台，也促進產官學研交流合作，協助青年接軌產業需求與實務經驗；今年競賽自8月3日至10月5日下午4時受理報名，邀請大專及高中職學生組隊參與，運用數位科技回應教育與社會需求。